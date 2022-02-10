Создание депутатской группы «Жаңа Қазақстан» будет способствовать трансформации работы Парламента - Дементьева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутатская группа «Жаңа Қазақстан» разделена на три сектора. Об этом сообщила депутат Мажилиса Парламента РК Наталья Дементьева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Депутатскую группу «Жаңа Қазақстан» создали в соответствии с регламентом Парламента. Проведена специальная процедура. В соответствии с законом мы отправили все наши документы на регистрацию. То есть было выработано положение депутатской группы. В соответствии с этим положением выработаны права, возможности депутатов. Прежде чем сформировать группу, посоветовавшись со всеми коллегами, мы пришли к единому выводу, что необходима трансформация в работе Парламента. Эту трансформацию мы осуществляем путем создания депутатской группы «Жаңа Қазақстан», - сказала Наталья Дементьева на пресс-конференции в столице.

Спикер отметила, что депутатскую группу разделили на три сектора. Первый сектор называется подгруппой по агропромышленному комплексу, промышленности, экономике и экологии. Его возглавляет Едил Жанбыршин. Второй сектор - подгруппа по правам человека, безопасности и правовым реформам, руководитель - Айдос Сарым. Третий сектор - подгруппа по социокультурному развитию и молодежной политике, руководитель Наталья Дементьева.

«То есть каждый сектор работает по специально разработанному плану, регламенту. Для оперативного решения каких-либо проблем, происходящих в обществе, оказания помощи населению, экстренной связи и созданы три таких сектора», - пояснила депутат.



