Создание алиментного фонда снижает ответственность родителей – Алихан Смаилов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Премьер-министр РК Алихан Смаилов объяснил, почему инициатива о создании алиментного фонда не находит поддержки, отвечая на вопрос депутатов Мажилиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Необходимо отметить, что ранее вопрос создания фонда в Республике Казахстан неоднократно прорабатывался с заинтересованными уполномоченными органами. Алиментные отношения между супругами регулируются Кодексом «О браке (супружестве) и семье» и порядок их оплаты может быть определен соглашением между бывшими супругами либо судом. Согласно Конституции Республики Казахстан, забота о детях и их воспитание являются естественным правом и обязанностью родителей. Получение алиментов из фонда может способствовать снижению мотивации и ответственности родителей заниматься обеспечением и воспитанием детей в связи с перекладыванием забот на плечи государства, появлению иждивенческих настроений», - написал Премьер-Министр в ответе на депутатский запрос.

По словам главы правительства, для финансирования фонда, управления его структурой и выделения дополнительных средств потребуются средства из госбюджета.

«Кроме того, для финансирования фонда, а также структуры по его управлению, потребуется выделение дополнительных средств из государственного бюджета. Формирование и пополнение такого фонда будет осуществляться из бюджета без гарантии полного регрессного взыскания с должников. В связи с чем, полагаем необходимым усилить работу по взысканию алиментов в рамках исполнительного производства», - добавил Алихан Смайлов.

Ранее депутат Мажилиса Магеррам Магеррамов сообщил, что согласно последним данным в производстве находится 273 136 дел по неплательщикам алиментов.