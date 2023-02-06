Создание Академгородка в Конаеве: преподавателям планируют построить жилье

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматинской области Марат Султангазиев ознакомил министра науки и высшего образования Саясата Нурбека с планом развития областного центра и обсудил вопросы создания Академического городка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аким отметил, что в связи с увеличением населения, притоком зарубежных студентов в первую очередь необходимо решить вопрос с инфраструктурой. На сегодня, по словам акима области, подготовлен земельный участок и после утверждения Генерального плана развития Конаева можно будет приступить к строительству.

«Необходимо создать благоприятные условия для учебы и работы как студенческой молодежи, так и педагогов. Планируется строительство жилья для иностранных учителей», - сказал Марат Султангазиев.

По словам акима, создание Академического городка в городе Конаве решит дефицит технических специалистов в городе и обеспечит кадрами ведущие предприятия региона и страны. Для решения вопроса в ближайшее время будет создана специальная дорожная карта.

Руководитель управления образования Салтанат Беспаева в ходе встречи отметила, что акиматом области в министерство направлено предложение и запрос в Правительство о строительстве на территории Академгородка политехнического колледжа на 1200 мест. Это инициатива поддержана Премьер-Министром Алиханом Смаиловым.

Саясат Нурбек отметил, что на территории Академгородка откроют филиалы зарубежных вузов, где будут готовить кадры для индустриально-промышленного кластера G4 City. Более 70% инженерно-технических специалистов готовят в университетах Алматы. Большая часть из них остается в южной столице. Поэтому в ближайшее время планируется организовать совместную работу вузов и предприятий на основе дуального обучения.

Так, если на сегодня в Казахстане обучаются 626 тысяч студентов, то в 2025 году этот показатель достигнет 800 тысяч, а к 2030 году превысит один миллион человек.

Министр обратил внимание, что на крупных предприятиях страны наблюдается дефицит кадров. Компаниям требуются инженеры, технологи и другие специалисты. Создание Академгородка решит вопрос для многих заводов и фабрик.

В прошлом году Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил к 2025 году открыть филиалы пяти сильнейших зарубежных вузов. Уже в рамках поручения Президента в стране открыто четыре филиала университетов. Будет еще шесть. Среди них старейший технический университет Шотландии Heriot-Watt.

«Мы разместим вузы в Академгородке и, объединяя усилия и ресурсы министерства и акимата Алматинской области, превратим город Конаев в крупный хаб академической мобильности», - резюмировал Саясат Нурбек.

В декабре прошлого года Саясат Нурбек отметил, что алматинские университеты могут открыть кампус в Конаеве.



Фото: прессс-служба акимата Алматинской области

