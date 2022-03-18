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Создание Абайской, Улытауской и Жетысуйской областей: поручение дал Алихан Смаилов

Автор:  
Акбота Кузекбай
18 Марта 2022, 10:42
Создание Абайской, Улытауской и Жетысуйской областей: поручение дал Алихан Смаилов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Создание Абайской, Улытауской и Жетысуйской областей позволит поднять на новый уровень социально-экономическое развитие данных регионов. Об этом заявил Премьер-Министр РК.

«Одним из ключевых приоритетов Послания является придание нового импульса развитию регионов. Создание Абайской, Улытауской и Жетысуйской областей позволит поднять на новый уровень социально-экономическое развитие данных регионов и оперативно решать проблемы местного населения», - сказал в ходе заседания Правительства Алихан Смаилов.

«При этом перед Правительством стоит задача результативной реализации поручения Главы государства. Для этого необходимо кардинально пересмотреть порядок финансирования регионов и выработать оптимальную модель межбюджетных отношений», - отметил глава Правительства.

По словам Премьер-Министра, необходимо проработать вопросы облегчения порядка государственных закупок для регионов.

«Для организации оперативной работы по формированию новых областей поручаю Министерству национальной экономики совместно с заинтересованными госорганами в недельный срок внести проект соответствующей Дорожной карты», - добавил А. Смаилов.

Ранее о необходимости создания Улытауской области заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев. Также Президент поручил разделить Алматинскую область на две части.

Правительство РК   Премьер-министр РК   Регионы   Алихан Смаилов   Послание Президента РК-2022  
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