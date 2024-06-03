РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:32, 02 Июнь 2024 | GMT +6

    Российские и белорусские ученые создали выявляющую онкозаболевания нейросеть

    наука
    Фото: Егор Алеев/ТАСС

    Ученые Псковского государственного университета (Россия) и Витебского государственного университета имени Машерова (Беларусь) создали первую российско-белорусскую нейросеть, позволяющую выявлять рак шейки матки, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    — С коллегами из Витебска нам удалось разработать уникальный проект: по сути, уже можно говорить о том, что российские и белорусские ученые создали нейросеть, выявляющую онкологические заболевания, в первую очередь — рак шейки матки. Сейчас завершаем обучение этой нейросети, — сказал собеседник агентства, — рассказал проректор по научной работе ПсковГУ Тарас Антал.

    Это распространенный вид онкологического заболевания, при операции врачи делают срез, и гистолог должен определить, есть ли там патология. Ставить диагноз нужно очень оперативно. И разработанный искусственный интеллект позволяет делать это по сути в режиме реального времени.

    — Мы делаем первичную обработку срезов тканей, делаем фотографии, обрабатываем информацию, обучаем нейронную сеть вместе с врачами определять паталогические изменения. Уже обработано более 100 срезов, будет изучено еще несколько сотен срезов тканей, — добавил Антал.

     

    Теги:
    Наука Открытие Наука и инновации Мировые новости Россия Беларусь
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!