Российские и белорусские ученые создали выявляющую онкозаболевания нейросеть

Ученые Псковского государственного университета (Россия) и Витебского государственного университета имени Машерова (Беларусь) создали первую российско-белорусскую нейросеть, позволяющую выявлять рак шейки матки, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

— С коллегами из Витебска нам удалось разработать уникальный проект: по сути, уже можно говорить о том, что российские и белорусские ученые создали нейросеть, выявляющую онкологические заболевания, в первую очередь — рак шейки матки. Сейчас завершаем обучение этой нейросети, — сказал собеседник агентства, — рассказал проректор по научной работе ПсковГУ Тарас Антал.

Это распространенный вид онкологического заболевания, при операции врачи делают срез, и гистолог должен определить, есть ли там патология. Ставить диагноз нужно очень оперативно. И разработанный искусственный интеллект позволяет делать это по сути в режиме реального времени.