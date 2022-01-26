Создана спецкомиссия по расследованию причин отключения электричества в южных регионах РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане создана специальная комиссия по расследованию причин отключения электрической энергии в южных регионах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики РК.

«В целях объективного и всестороннего выяснения причин и условий возникновения и развития технологического нарушения в электрических сетях АО «КЕGOC», приведшего к нарушению электроснабжения потребителей южных регионов, под руководством вице-министра энергетики Республики Казахстан создана специальная комиссия. По результатам расследования будут выработаны организационные и технические мероприятия по недопущению подобных технологических нарушений в будущем, а также повышению надежности функционирования Единой электроэнергетической системы Республики Казахстан», - сказано в сообщении ведомства.

Напоминаем, что 25 января в Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской областях и городах Алматы и Шымкент произошло аварийное отключение электроэнергии, а в 16:00 того же дня подача электроэнергии потребителям всех регионов южной зоны Казахстана была восстановлена.