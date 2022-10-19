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    13:17, 19 Октябрь 2022 | GMT +6

    Создана республиканская группировка по реагированию на ЧС зимнего периода

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министерство по чрезвычайным ситуациям РК готовится к работе в зимний период. Об этом сообщил первый вице-министр Ибрагим Кульшимбаев в ходе брифинга Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Создана республиканская группировка сил и средств по реагированию на чрезвычайные ситуации зимнего периода с общим количеством 35 тыс. человек и 13 тыс. единиц техники. Организовано функционирование 40 трассовых медико-спасательных пунктов, которые можно использовать как пункты обогрева. Для обеспечения готовности органов управления, сил и средств, служб гражданской защиты к проведению аварийно-спасательных и неотложных работ запланировано проведение РКШУ «Қыс - 2022» со штабом руководства в городе Костанае», – сказал И. Кульшимбаев.

    По его словам, Министерством по чрезвычайным ситуациям издан приказ «О подготовке государственной системы гражданской защиты к чрезвычайным ситуациям зимнего периода 2022-2023 годов», в котором предусмотрены соответствующие мероприятия по приведению в готовность сил и средств МЧС к оперативному реагированию на ЧС в зимний период. Кроме того, приказом определены задачи для государственных органов по готовности служб гражданской защиты к выполнению возложенных на них функций.

    Сегодня, 19 октября в Казахстане отмечают День спасателя.

    Указом Президента РК от 19 октября 1995 года №2541 был создан Государственный комитет по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан. Позднее государственный орган претерпел ряд реорганизаций, в настоящее время уполномоченным органом в сфере предотвращения и ликвидации ЧС является Министерство по чрезвычайным ситуациям РК.

    Как ранее сообщалось, Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанских спасателей с профессиональным праздником.

    Мы помним всех наших товарищей, кого потеряли при ликвидации ЧС, сказал министр Юрий Ильин, поздравляя спасателей с профессиональным праздников.


    Теги:
    Общество МЧС Учения Правительство
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