Создана рабочая группа по координации вакцинации жителей Алматинской агломерации

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Заместители акима города Алматы Ержан Бабакумаров и Алматинской области Батыржан Байжуманов в онлайн-формате провели совместное заседание региональных штабов по проведению массовой вакцинации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В совместном заседании приняли участие акимы районов города и приграничных районов области, руководство управлений здравоохранения, санитарно-эпидемиологического контроля, а также руководители районных медицинских организаций.

Главная задача - выработать алгоритм совместных действий по вакцинации горожан, проживающих в Алматинской области и работающих на территории города Алматы.

Учитывая механизм, утвержденный Министерством здравоохранения РК, горожане могут получать вакцину по месту жительства, не учитывая прописку. Вместе с тем, многие жители Алматинской области работают на предприятиях, расположенных на территории города Алматы.

В этой связи на заседании принято решение вакцинировать сотрудников крупных предприятий по месту работы вне зависимости от региона (город Алматы, Алматинская область) фактического проживания или регистрации.