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    17:07, 10 Апрель 2021 | GMT +6

    Создана рабочая группа по координации вакцинации жителей Алматинской агломерации

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Заместители акима города Алматы Ержан Бабакумаров и Алматинской области Батыржан Байжуманов в онлайн-формате провели совместное заседание региональных штабов по проведению массовой вакцинации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В совместном заседании приняли участие акимы районов города и приграничных районов области, руководство управлений здравоохранения, санитарно-эпидемиологического контроля, а также руководители районных медицинских организаций.

    Главная задача - выработать алгоритм совместных действий по вакцинации горожан, проживающих в Алматинской области и работающих на территории города Алматы.

    Учитывая механизм, утвержденный Министерством здравоохранения РК, горожане могут получать вакцину по месту жительства, не учитывая прописку. Вместе с тем, многие жители Алматинской области работают на предприятиях, расположенных на территории города Алматы.

    В этой связи на заседании принято решение вакцинировать сотрудников крупных предприятий по месту работы вне зависимости от региона (город Алматы, Алматинская область) фактического проживания или регистрации.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Алматинская область Алматы
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