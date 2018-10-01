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Создана профессиональная хоккейная команда «Актобе»

5 Октября 2018 14:40 102
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Создана профессиональная хоккейная команда «Актобе»

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Профессиональная хоккейная команда «Актобе» создана в Актюбинской области впервые за 28 лет, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного управления физической культуры и спорта.

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Первые игры ХК «Актобе» пройдут 7-8 октября в рамках молодежного чемпионата РК. Актюбинцы на своей арене примут команду ХК «Кулагер» из города Петропавловск.

«Теперь у нас есть хоккейный клуб. Уверен, возрождение этого давно забытого в наших краях вида спорта будет способствовать повышению интереса молодежи к здоровому и активному образу жизни. Главным тренером ХК «Актобе» стал Юлиус Пензес из Словакии, ранее тренировавший команду «Иртыш». Он уже приступил к своим обязанностям в Актобе», - сообщил руководитель управления физической культуры и спорта Актюбинской области Мейрамбек Махамбетов. 

Хоккейная команда создана по инициативе акимата Актюбинской области и Казахстанской федерации хоккея.

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Ключевые слова: Актюбинская область, Спорт,
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Автор:

Самал Ендибаева

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