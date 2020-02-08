Создана Правительственная комиссия по ликвидации последствий событий в Кордайском районе Жамбылской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Во исполнение поручения Главы государства Касым-Жомарта Токаева распоряжением Премьер-министра РК Аскара Мамина создана Правительственная комиссия по ликвидации последствий событий в Кордайском районе Жамбылской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

В состав Комиссии под председательством заместителя Премьер-Министра РК Б. Сапарбаева вошли аким Жамбылской области А. Мырзахметов, министр труда и социальной защиты населения Б. Нурымбетов, заместитель Председателя Ассамблеи народа Казахстана Ж. Туймебаев, депутат Мажилиса Парламента Ш. Хахазов и председатель общественного объединения «Казахстанское общество дунган» А. Воинце, первые вице-министры финансов, индустрии и инфраструктурного развития, вице-министры информации и общественного развития, национальной экономики, здравоохранения, образования и науки, заместители министров внутренних дел, обороны, Генерального прокурора и Председателя Комитета национальной безопасности.

Перед Комиссией поставлены задачи по установлению причин конфликта, а также обеспечению оперативного решения вопросов социально-экономического и гуманитарного характера.

Напомним, в селе Масанчи Кордайского района Жамбылской области между жителями произошла групповая драка. Следственным управлением департамента полиции Жамбылской области начато досудебное расследование по ст. 293 УК РК (Хулиганство).

Президент РК Касым-Жомарт Токаев в пятницу прокомментировал инцидент в Twitter. «Виновные в нарушении порядка в Жамбылской области будут наказаны», - написал Глава государства.

В субботу, 8 февраля, Глава государства сделал заявление в связи с событиями в Жамбылской области.