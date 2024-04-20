Создана новая молекула для лечения коронавирусной инфекции

Специалисты Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова и Института биологии гена РАН разработали молекулу, воздействующую на N-белок коронавируса для его нейтрализации. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

- Команда исследователей <...> разработала модульный нанотранспортер, способствующий деградации N-белка SARS-CoV-2. <...> Серия экспериментов подтвердила корректную работу разработанной структуры. Результаты исследования опубликованы в журнале Q1 Pharmaceutics, - говорится в сообщении пресс-службы вуза.

Полученная молекула состоит из нескольких модулей, которые нацелены на часть коронавируса, долгое время остающуюся неизменной в условиях его постоянной мутации - один из доменов N-белка, который играет ключевую роль в механизме самовоспроизведения вируса. Предлагаемая учеными конструкция - химерный белок - позволяет использовать системы деградации белков клетки для борьбы с коронавирусом.

- В результате [применения конструкции] <...> N-белок будет убиквитинирован, то есть получит модификацию, которая для систем деградации клеток служит сигналом на уничтожение белковой структуры с такой меткой, - уточнили в вузе, добавив, что эксперименты in vivo в эукариотических клетках подтвердили способность молекулы «вызывать значительную деградацию N-белка».

Решение может стать основой нового лекарства для лечения заболеваний, вызываемых родственными коронавирусами - SARS-CoV-2, SARS-CoV и MERS, считают авторы.