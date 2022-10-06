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Создана народная коалиция в поддержку Касым-Жомарта Токаева на выборах

Автор:  
Серик Сабеков
6 Октября 2022, 12:26
Создана народная коалиция в поддержку Касым-Жомарта Токаева на выборах

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Председатель партии AMANAT Ерлан Кошанов заявил о создании народной коалиции по поддержке Касым-Жомарта Токаева на внеочередных выборах Президента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как вы знаете, помимо нас, ряд партий и политических объединений выдвигают на пост Президента кандидатуру Главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева. В этой связи мы договорились совместно с политическими организациями о создании народной коалиции по поддержке Касым-Жомарта Кемелевича Токаева», - сказал Ерлан Кошанов на внеочередном XXIV съезде партии AMANAT.

По его словам, сегодня состоится форум.

«Во второй половине дня пройдет большой форум с участием Главы государства. Мы все в этом участвуем. Призываю всех собраться вместе для реализации добрых инициатив по построению справедливого Казахстана», - добавил Ерлан Кошанов.


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