Создана комиссия по установлению владения госязыком кандидатами в Президенты РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Центральная избирательная комиссия РК приняла постановление о создании комиссии по установлению свободного владения государственным языком кандидатами на внеочередных президентских выборах, которые состоятся 20 ноября, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Владение кандидатом в Президенты РК государственным языком в совершенстве определяется постановлением лингвистической комиссии по статье 41 Конституции РК. Компетенция ЦИК по данному вопросу указана в пункте 2 статьи 54 Конституционного закона «О выборах в РК». В частности, в соответствии с настоящей статьей определение квалификации кандидата на знание государственного языка по решению Конституционного совета об официальном толковании пункта 2 статьи 41 Конституции определяется решением Центральной избирательной комиссии. В соответствии с постановлением Конституционного совета от 9 октября 1998 года №280 об официальном толковании пункта 2 статьи 41 Конституции РК в части нормы пункта 2 статьи 41 Конституции РК в части свободного владения государственным языком сказано: «на казахском языке читает, пишет, легко излагает свои мысли и может выступать публично», - пояснил секретарь Центральной избирательной комиссии РК Мухтар Ерман на заседании ЦИК.

Спикер также отметил, что установление свободного владения кандидатом в Президенты РК государственным языком определяется заключением лингвистической комиссии, в состав которой входят специалисты в составе не менее 5 человек, согласно постановлению ЦИК.

«Есть специальное постановление ЦИК от 31 августа 2005 года №12/26 о процедуре установления свободного владения государственным языком кандидатом в Президенты РК. Для определения свободного владения государственным языком кандидатом в Президенты РК составляется письменное задание объемом не более 2 страниц по теме, предложенной лингвистической комиссией. Второе - чтение текста объемом не более 3 страниц, рекомендованного лингвистической комиссией. Третье - публичное выступление по предложенной лингвистической комиссией теме не менее 15 минут», - добавил Мухтар Ерман.