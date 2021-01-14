Создана комиссия по расследованию несчастного случая на шахте в Карагандинской области
ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ - По факту случившегося несчастного случая на шахте имени Ленина распоряжением главного государственного инспектора труда Карагандинской области создана комиссия под председательством представителя уполномоченного органа в области промышленной безопасности. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на акимат Карагандинской области.
В состав комиссии включены государственный инспектор труда, представитель профсоюзной организации и работодатель.
Обстоятельства и причины несчастного случая будут определены по окончании специального расследования несчастного случая, о чём дополнительно будет сообщено.
Как сообщалось, 13 января 2021 года в 21 час 53 минуты на шахте «имени Ленина» (горизонт 340, глубина 840 метров) Угольного департамента АО «АрселорМиттал Темиртау» при бурении разведочной скважины произошло повышенное выделение газа метана и мелких фракций угля.
В этот день трое рабочих машинист буровой установки, помощник машиниста, а также горный мастер участка вентиляции и техники безопасности производили работы по бурению скважин эксплуатационной разведки в забое.
Вследствие аварии горный мастер и помощник машиниста немедленно покинули место аварии, а машинист из забоя выйти не смог.
На момент аварии в шахте находились 137 работников третьей смены, из которых 136 были выведены на поверхность.
Аварийно-спасательная служба предприятия после прибытия опустилась в шахту. В 23 часа 00 минут согласно показанию аппаратуры аэрогазового контроля газовая обстановка в горных выработках шахты нормализовалась.
В 23 часа 25 минут отделением аварийно-спасательной службой начаты поиски одного пострадавшего с расчисткой забоя от горной массы. В настоящее время работы по поиску пострадавшего продолжаются. Задействованы 17 работников шахты и два отделения аварийно-спасательной службы (16 человек).
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