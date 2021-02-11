Создана комиссия по расследованию гибели туриста в горах ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В Восточно-Казахстанской области тело погибшего под снежной лавиной туриста транспортировали с высокогорья, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям ВКО.

В ДЧС сообщили, что на данный момент созданной комиссией идет расследование происшествия и осмотр места схода лавины.

Отметим, что 11 февраля группа из восьми волонтеров, двух спасателей и одного эксперта-криминалиста полиции, а также трех туристов направилась в горы для проведения спуска тела туриста, который погиб накануне. По рыхлому снегу, прокладывая и накатывая дорогу снегоходами, поисковая группа преодолела 35 километров высокогорья. В 15 часов 10 минут работы были полностью завершены.

Напомним, что 10 февраля 2021 года группа туристов из шести человек катались на снегоходах в городе Риддер, около реки Ульба у горы «Сержинский белок». Неожиданно с горы сошла лавина. Одного из отдыхающих, 1979 года рождения, придавило снежной массой.

«Спуск с горы был усложнен высотой снежного покрытия, густой растительностью, наступлением темноты, крутыми склонами и низкой температурой воздуха, в связи с чем транспортировку погибшего пришлось перенести на раннее утро, 11 февраля», - напомнили в ДЧС ВКО.

К слову, спасатели на протяжении нескольких дней заблаговременно предупреждали население о лавинной опасности в горах.

«Не выходите в горы в снегопад и непогоду, а также после оттепели и при сильном ветре. Находясь в горах, следите за изменением погоды. Выходя в горы, знайте в районе своего пути места возможного схода снежных лавин. Они чаще всего сходят со склонов крутизной более 30°, если склон без кустарника и деревьев – при крутизне более 20°. При крутизне более 45° лавины сходят практически при каждом снегопаде», - предупредили в пресс-службе департамента по ЧС.

Фото: пресс-служба ДЧС ВКО