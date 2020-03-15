Создана госкомиссия по обеспечению режима чрезвычайного положения во главе с Премьер-Министром РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане создана Государственная комиссия по обеспечению режима чрезвычайного положения при Президенте Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.
Согласно Указу Президента РК, комиссия наделена полномочиями, предусмотренными Законом Республики Казахстан «О чрезвычайном положении».
Состав Государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения при Президенте Республики Казахстан
Мамин
Аскар Узакпаевич
Койшыбаев
Галымжан
Тельманович
Исекешев
Асет Орентаевич
Смаилов
Алихан Асханович
Скляр
Роман Васильевич
Тугжанов
Ералы Лукпанович
Мурзалин
Малик Кенесбаевич
Нурдаулетов
Гизат Дауренбекович
Масимов
Карим Кажимканович
Шакиров
Аскар Оразалиевич
Божко
Владимир Карпович
Касымов
Калмуханбет Нурмуханбетович
Ермекбаев
Нурлан Байузакович
Тургумбаев
Ерлан Заманбекович
Абаев
Даурен Аскербекович
Бекетаев
Марат Бакытжанович
Биртанов
Елжан Амантаевич
Нурымбетов
Биржан Бидайбекулы
Атамкулов
Бейбут Бакирович
Султанов
Бахыт Турлыханович
Тлеуберди
Мухтар Бескенулы
Даленов
Руслан Ерболатович
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