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Создана госкомиссия по обеспечению режима чрезвычайного положения во главе с Премьер-Министром РК

15 Марта 2020 15:32
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Создана госкомиссия по обеспечению режима чрезвычайного положения во главе с Премьер-Министром РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане создана Государственная комиссия по обеспечению режима чрезвычайного положения при Президенте Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

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Согласно Указу Президента РК, комиссия наделена полномочиями, предусмотренными Законом Республики Казахстан «О чрезвычайном положении».


Состав Государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения при Президенте Республики Казахстан

Мамин

Аскар Узакпаевич

  • Премьер-Министр Республики Казахстан, председатель комиссии

Койшыбаев

Галымжан

Тельманович

  • Руководитель Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан, секретарь комиссии

Исекешев

Асет Орентаевич

  • помощник Президента Республики Казахстан – Секретарь Совета Безопасности Республики Казахстан

Смаилов

Алихан Асханович

  • Первый заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан – Министр финансов Республики Казахстан

Скляр

Роман Васильевич

  • Заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан

Тугжанов

Ералы Лукпанович

  • Заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан

Мурзалин

Малик Кенесбаевич

  • заместитель Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан

Нурдаулетов

Гизат Дауренбекович

  • Генеральный Прокурор Республики Казахстан

Масимов

Карим Кажимканович

  • Председатель Комитета национальной безопасности Республики Казахстан

Шакиров

Аскар Оразалиевич

  • заместитель Председателя Сената Парламента Республики Казахстан
    (по согласованию)

Божко

Владимир Карпович

  • заместитель Председателя Мажилиса Парламента Республики Казахстан
    (по согласованию)

Касымов

Калмуханбет Нурмуханбетович

  • Начальник Службы государственной охраны Республики Казахстан

Ермекбаев

Нурлан Байузакович

  • Министр обороны Республики Казахстан

Тургумбаев

Ерлан Заманбекович

  • Министр внутренних дел Республики Казахстан

Абаев

Даурен Аскербекович

  • Министр информации и общественного развития Республики Казахстан

Бекетаев

Марат Бакытжанович

  • Министр юстиции Республики Казахстан

Биртанов

Елжан Амантаевич

  • Министр здравоохранения Республики Казахстан

Нурымбетов

Биржан Бидайбекулы

  • Министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

Атамкулов

Бейбут Бакирович

  • Министр индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

Султанов

Бахыт Турлыханович

  • Министр торговли и интеграции Республики Казахстан

Тлеуберди

Мухтар Бескенулы

  • Министр иностранных дел Республики Казахстан

Даленов

Руслан Ерболатович

  • Министр национальной экономики Республики Казахстан

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Ключевые слова: Правительство РК, Пневмония в Китае, Коронавирус,
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