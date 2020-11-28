Создана Евразийская сеть университетов в поддержку культуры знаний

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Казахском национальном университете имени аль-Фараби состоялась международная онлайн-встреча руководителей вузов, на которой было официально объявлено о создании Евразийской сети университетов в поддержку культуры знаний без границ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу вуза.

Организаторами мероприятия выступили Казахский национальный университет имени аль-Фараби и Международный центр сближения культур под эгидой ЮНЕСКО.

Генеральная Ассамблея ООН провозгласила Международное десятилетие сближения культур – с 2013 по 2022 годы. В этом контексте особую актуальность приобретает цель создания Евразийской сети университетов, которая заключается в формировании у студенческой молодежи культуры знаний как благотворной среды для обеспечения устойчивого развития человечества. Новое поколение высококвалифицированных специалистов – личностей с высокими этическими и гражданскими установками сможет внести достойный вклад в развитие цивилизации.

В приветственном слове ректор КазНУ Г. Мутанов поддержал идею создания сети. Он отметил особую роль реализуемой в качестве Глобального хаба ООН по устойчивому развитию КазНУ модели современного Университета 4.0 в формировании граждан мира с высокими духовно-нравственными ценностями, ответственных не только за свою личную судьбу, но и всего человечества. «К реализации модели Университета 4.0 подключились 12 зарубежных центров аль-Фараби в ведущих мировых вузах. Они послужат хорошей платформой для Евразийской сети в поддержку культуры знаний без границ», - сказал ректор.

«В сложных условиях пандемии мы говорим о будущем высшего образования Центральной Азии, как объединить университеты идеей создания здания культуры знаний, – подчеркнул директор Международного Центра сближения культур под эгидой ЮНЕСКО Олжас Сулейменов. – Когда мы выдвигали идею объявить десятилетие сближения культур, то подразумевали сближение знаний во имя формирования общего планетарного сознания, которое поможет человечеству обеспечить молодому поколению достойное будущее».

Евразийская сеть университетов создана под патронажем Международного центра сближения культур под эгидой ЮНЕСКО, который возглавляет Олжас Сулейменов. Центр расположен в Алматы и является уникальным международным институтом, специально учрежденным для придания нового импульса диалогу и воспитанию планетарного сознания на основе развития науки, образования, укрепления общечеловеческих ценностей и культурного многообразия.

В этом году при поддержке ЮНЕСКО на международном уровне отмечаются 1150-летие аль-Фараби и 175-летие Абая. Выдающийся вклад мыслителей в развитие цивилизации по достоинству оценен международным сообществом. В этой связи инициаторы онлайн-совещания предлагают назвать Евразийскую сеть университетов в честь просветителей и гуманистов аль-Фараби и Абая.

В мероприятии приняли участие руководители и представители вузов, вошедших в Евразийскую сеть университетов: директор Международного Центра сближения культур под эгидой ЮНЕСКО Олжас Сулейменов, ректоры КазНУ имени аль-Фараби Галым Мутанов, КазНК имени Курмангазы Арман Жудебаев, КазНМУ имени С. Асфендиярова Талгат Нургожин, президент КАСУ Ережеп Мамбетказиев, директор Института стран Азии и Африки МГУ имени М. Ломоносова Игорь Абылгазиев, проректоры КазНПУ имени Абая Актолкын Кулсариева и КазНАУ Александр Курдеко, координатор виртуальной сети кампусов ЮНЕСКО «Авиценна» стран Средиземноморья, ЦА и Африки, руководитель сектора социальных и гуманитарных наук Кластерного Бюро ЮНЕСКО в г. Алматы Арина Мясоед, представители СМИ и общественности.

Церемония официального открытия Евразийской сети университетов в поддержку культуры знаний без границ завершилась принятием итогового коммюнике и устава объединения.