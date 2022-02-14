+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -8 °С
Алматы: -1 °С
USD 432.93 EUR 496.18
RUB 5.7 CNY 68.07
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Создана экспертно-аналитическая рабочая группа по реализации идеи «Новый Казахстан»

14 Февраля 2022 18:06
Поделиться:
Создана экспертно-аналитическая рабочая группа по реализации идеи «Новый Казахстан»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - При Казахстанском институте общественного развития «Рухани жаңғыру» создана экспертно-аналитическая рабочая группа для выработки предложений по формированию эффективного формата общественного договора и общественно-политических преобразований в условиях построения Нового Казахстана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерство информации и общественного развития РК.

Новости по теме
Глава жамбылской полиции обратился к жителям области
Успешность майнинга в Казахстане объяснил эксперт Сильный снег ожидается в Алматы: ДЧС обратился к жителям За помощь казахстанцам в дни ЧП поблагодарили психологов

«Главной задачей рабочей группы является обсуждение на диалоговых площадках предложений, направленных на модернизацию общественных отношений. В результате работы экспертно-аналитической группы будет разработана аналитическая справка, содержащая конкретные рекомендации. Обобщенные рекомендации будут направлены на рассмотрение Правительства», - говорится в сообщении МИОР.

В рабочую группу вошли представители институтов гражданского общества, политологи, социологи, гражданские активисты, научно-творческая интеллигенция и представители государственных органов. В их числе - президент ОЮЛ «Гражданский Альянс Казахстана» Бану Нургазиева, директор Экспертного института Европейского права и прав человека Марат Башимов, председатель РОО «Общенациональное движение против коррупции «ЖАҢАРУ» Даулеткерей Рахметуллин, директор Казахстанского центра общественного контроля международных договоров Галина Моисеенко, исполнительный директор ОЮЛ «Национальная волонтерская сеть» Татьяна Миронюк, председатель РОО «Ассамблея жастары» Тимур Жумырбаев, руководитель отдела социально-политических исследователей КИСИ при Президенте РК Индира Рыстина, политолог Казбек Майгельдинов и другие.

Напомним, Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении на заседании Мажилиса Парламента РК «Уроки «Трагического января»: Единство общества - гарантия Независимости» призвал всех казахстанцев принять участие в построении Нового Казахстана, осуществлении реформ, направленных на улучшение социально-экономической ситуации и последовательную политическую модернизацию страны.



Подписывайтесь на наш канал:

#Рухани жаңғыру   #Общество   #Реформы Токаева   #МИОР   #Новый Казахстан  
Поделиться:
Новости по теме
Глава жамбылской полиции обратился к жителям области
Успешность майнинга в Казахстане объяснил эксперт
Сильный снег ожидается в Алматы: ДЧС обратился к жителям
За помощь казахстанцам в дни ЧП поблагодарили психологов
Популярное
1 Казахстанец увеличил свои призовые после исторического достижения на Олимпиаде
2 1311 человек заболели коронавирусом в Казахстане
3 Аким Алматы ознакомился с проблемами Турксибского района
4 Какие меры примет Правительство РК для обеспечения экономической стабильности
5 Заражение омикроном может привести к нейроковиду и системным воспалениям - эксперт
6 Асем Нусупова освобождена от должности вице-министра здравоохранения РК
Читайте также
Бесплатные кружки и секции для детей в РК: финансирование, доступность и востребованность
Упавшего в колодец мужчину спасли в Костанайской области
Казахстанец увеличил свои призовые после исторического достижения на Олимпиаде
1311 человек заболели коронавирусом в Казахстане
Аким Алматы ознакомился с проблемами Турксибского района
Какие меры примет Правительство РК для обеспечения экономической стабильности
Заражение омикроном может привести к нейроковиду и системным воспалениям - эксперт
Асем Нусупова освобождена от должности вице-министра здравоохранения РК
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив