Создана Ассоциация Қазақ күресі
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня, в Назарбаев Университете, в Нур-Султане состоялся конгресс Ассоциации Қазақ күресі. На совместном конгрессе Международной федерации, Всемирной федерации и республиканской федерации Қазақ күресі создана Ассоциация Қазақ күресі. На должность президента Ассоциации избран Масимов Карим Кажимханович, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу фонда развития қазақ күресі «Қазақстан барысы».
«Наша основная цель - войти в состав олимпийской семьи. Поэтому сегодня на глазах у вас была создана Ассоциация Qazaq kuresi. Ассоциация, в свою очередь, тесно сотрудничает с международными организациями и работает над внедрением казахской борьбы в олимпийскую программу», - сказал в ходе конгресса президент Ассоциации.
Кроме того, Карим Кажимханович отметил, что в настоящее время объединение организаций, которые работают в сфере қазақ күресі, в рамках одной ассоциации способствует большому успеху.
На конгрессе также выступили министр культуры и спорта РК А. Райымкулова, президент Международной федерации Қазақ күресі К. Бозумбаев, президент Всемирной федерации Қазақ күресі А. Шпекбаев, трехкратный «Қазақстан Барысы» Б.Ыстыбаев, двухкратный «Әлем Барысы» А.Нугымаров.
В целях развития казахской борьбы на мировой арене созданная Ассоциация подписала меморандум о сотрудничестве с Министерством культуры и спорта РК, Министерством иностранных дел РК и Национальным олимпийским комитетом.
- Жанбота Алдабергенова: Проведение этапа Кубка Мира FIS в Казахстане - это невероятная поддержка
- Стало известно имя следующего соперника Данияра Елеусинова
- Промоутер Головкина рассказал правду о переговорах с «Канело»
- В Нур-Султане стартовал традиционный благотворительный вечер «Мың алғыс»
- В НОК Казахстана отреагировали на ситуацию вокруг коронавируса
- Казахстан может впервые выступить на Олимпиаде в спринте на велотреке
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана