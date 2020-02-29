Создана Ассоциация Қазақ күресі

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня, в Назарбаев Университете, в Нур-Султане состоялся конгресс Ассоциации Қазақ күресі. На совместном конгрессе Международной федерации, Всемирной федерации и республиканской федерации Қазақ күресі создана Ассоциация Қазақ күресі. На должность президента Ассоциации избран Масимов Карим Кажимханович, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу фонда развития қазақ күресі «Қазақстан барысы».

«Наша основная цель - войти в состав олимпийской семьи. Поэтому сегодня на глазах у вас была создана Ассоциация Qazaq kuresi. Ассоциация, в свою очередь, тесно сотрудничает с международными организациями и работает над внедрением казахской борьбы в олимпийскую программу», - сказал в ходе конгресса президент Ассоциации.

Кроме того, Карим Кажимханович отметил, что в настоящее время объединение организаций, которые работают в сфере қазақ күресі, в рамках одной ассоциации способствует большому успеху.

На конгрессе также выступили министр культуры и спорта РК А. Райымкулова, президент Международной федерации Қазақ күресі К. Бозумбаев, президент Всемирной федерации Қазақ күресі А. Шпекбаев, трехкратный «Қазақстан Барысы» Б.Ыстыбаев, двухкратный «Әлем Барысы» А.Нугымаров.

В целях развития казахской борьбы на мировой арене созданная Ассоциация подписала меморандум о сотрудничестве с Министерством культуры и спорта РК, Министерством иностранных дел РК и Национальным олимпийским комитетом.