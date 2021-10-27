НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – При некоммерческом акционерном обществе «Фонд соотечественников» создана Ассоциация казахскоязычных СМИ за рубежом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Основная цель нашего фонда – объединить всех кандасов за рубежом. В этом плане нужно отметить особую роль СМИ. Согласно нашим данным в зарубежных странах работают 88 казахскоязычных СМИ. Наша основная цель в создании Ассоциации – расширить спектр казахскоязычных СМИ, предоставить возможность кандасам получать информацию на родном языке, пропагандировать казахский язык. Благодаря образованию Ассоциации наши братья за рубежом будут проинформированы о том, что происходит в нашей стране. Мы хотим познакомить казахстанцев с жизнью и бытом кандасов за рубежом», - рассказал вице-президент Фонда соотечественников Магауия Сарбасов на заседании, посвященном созданию Ассоциации казахскоязычных СМИ за рубежом.

По его словам, уже утвержден рабочий план Ассоциации казахскоязычных СМИ за рубежом.

«Представителей отечественных и зарубежных СМИ будем принимать как членов Ассоциации. Таким образом, планируем организовать совместные мероприятия. Также нам хотелось бы укрепить двусторонние отношения между отечественными и зарубежными казахскоязычными СМИ. Например, в прошлом году премии «Уркер» был удостоен журналист информационного портала «Kaznews» в Монголии. Это очень радует. Мы должны продолжить работу в данном направлении», - добавил Магауия Сарбасов.