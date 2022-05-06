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Создан республиканский штаб общественной поддержки референдума
6 Мая 2022 16:20

Создан республиканский штаб общественной поддержки референдума

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Инициативу о создании штаба общественной поддержки референдума выдвинуло Объединение депутатов маслихатов Казахстана. Общественные организации и несколько политических партий также вошли в состав республиканского штаба, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Председателем республиканского штаба общественной поддержки референдума стал Тулеубек Мукашев.

«В связи с Указом Президента о проведении республиканского референдума была выдвинута инициатива о создании республиканского штаба общественной поддержки референдума. Инициативу выдвинуло Объединение депутатов маслихатов Казахстана. Нас поддержали активные гражданские силы. В республиканский штаб выразили согласие войти крупные общественные объединения, отраслевые ассоциации. К нашей инициативе также присоединился ряд политических партий, в том числе «Ак жол» и «Ауыл». Мы подготовим разъяснительные материалы по всем нормам предлагаемой конституционной реформы. Наши объединенные ресурсы направим на разъяснительную работу с населением во всех регионах страны», - сказал в ходе брифинга Тулеубек Мукашев.

По словам спикера, у штаба достаточно ресурсов, чтобы охватить все отдаленные районы. В дальнейшем будут проводиться встречи с разными отраслевыми группами, до каждого будет доведено содержание предлагаемых конституционных поправок.

Ранее сообщалось, что Парламент принял поправки в закон о референдуме.

Позже стало известно, что республиканский референдум пройдет 5 июня 2022 года. Соответствующий указ подписал Президент РК Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства также выступил с видеообращением по изменениям в Конституцию. С полным текстом обращения можно ознакомиться здесь.


Автор:
Корреспондент
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