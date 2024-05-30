Создан рекордно маленький нанолазер для сверхкомпактных чипов

Ученые университета ИТМО разработали самый компактный нанолазер в мире, который позволит создавать мельчайшие детали для цифровых микроустройств. Об этом сообщили в пресс-службе вуза, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

- Ученые ИТМО побили свой же рекорд по величине самого компактного в мире нанолазера: им удалось уменьшить размер наночастицы с 310 нанометров до 200 (это в 5 тысяч раз меньше миллиметра). Установка работает при комнатной температуре, а увидеть излучаемый лазером зеленый свет можно в стандартном оптическом микроскопе. Разработка поможет в создании мельчайших деталей для цифровых микроустройств и приборов для анализа показателей здоровья, а также позволит повысить качество цветопередачи экранов в очках виртуальной реальности, - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, работа выполнена по программе «Приоритет 2030». С каждым годом микроэлектроника становится все сложнее, что требует создания более компактных компонентов, однако лишь единичные установки позволяют производить их. Поэтому ученые ИТМО предложили новые технологии для создания нанолазеров. Разработка представляет собой наночастицу перовскита (созданный в лаборатории материал с химическим составом CsPbBr3) в форме кубоида, которая стабильна, имеет высокий коэффициент оптического усиления и лучше всего работает в зеленом спектре. Долгое время этот диапазон длин волн был наиболее проблемным для создания компактных лазеров, особенно в масштабах производства. Этой части видимого спектра даже дали название green gap («зеленая яма/пробел»).

- Ключевая идея предложенного дизайна нанолазера - использование нового механизма его работы за счет выстраивания сильной связи «свет – вещество». Это помогает значительно снизить порог его «включения». Излучение нанолазера имеет направленный характер, что позволяет эффективно собирать его в нашей оптической схеме и регистрировать на лабораторном спектрометре (прибор для фиксации, обработки и анализа волн света), - привели в пресс-службе слова руководителя лаборатории гибридной нанофотоники и оптоэлектроники ИТМО Сергея Макарова.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.