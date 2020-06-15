Создан общественный совет по развитию экотуризма в Иле-Алатауском нацпарке

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ -В Алматы прошло первое заседание общественного совета по развитию экотуризма Иле-Алатауского национального парка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В состав общественного совета вошли 19 человек, среди них представители туристических организаций, ученые, спортсмены, бизнесмены, экоактивисты, общественные деятели.

Заседание открыл заместитель министра экологии, геологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев.

«Две недели прошло с той поры, начал встречаться с экоактивистами и общественниками. Я всем советовал и просил войти в состав данного совета. Со всеми поговорил. Сегодня из 30 кандидатов в общественный совет было выбрано 19 человек из разных сфер. Были исключены представители государственных органов, кроме директора департамента экологии города Алматы и меня», - сказал Ерлан Нысанбаев.

Вице-министр рассказал, что сегодня развитие экотуризма в нацпарках пользуется популярностью. Иле-Алатауский нацпарк не стал исключением. Поэтому для его развития была выбрана американская модель развития. Она предусматривает организацию туристских троп и маршрутов.

«Мы разработали мастер-план, в основном предполагается создание визит-центров - их будет 7, глэмпингов, кемпингов, этноаулов, мест для автокараванинга. В основном мы делаем акцент на строительстве объектов без капитального фундамента. Есть понимание, что общество вправе активно участвовать в вопросах экотуризма нацпарков. Мы сегодня собрали вас здесь, чтобы обсудить вопросы экотуризма при нацпарке. Такие советы будут созданы при других парках. Но общественный совет по развитию экотуризма должен быть отдельно», - сказал Нысанбаев.

Также присутствующие обсудили проект типового положения и список участников. Участники конференции предложили исключить из состава государственных служащих. Данное предложение было учтено.

Состав Общественного Совета при Иле-Алатауском государственном национальном парке по развитию экологического туризма:

1. Абильшаиков Нариман – директор НПП «Атамекен» по Алматы;

2. Алибеков Бейбит – активист;

3. Әбікенұлы Серік – директор телеканала «Жетісу»;

4. Бұқарбай Бақытжан – общественный деятель;

5. Байедилов Конысбек – руководитель департамента экологии по Алматы;

6. Валиев Казбек – генеральный секретарь федерации альпинизма и спортивного сказололазания;

7. Кашкинбеков Арман - Глава по устойчивому развитию ПРООН;

8. Шаяхметов Асет – директор НПП Атамекен по Алматинской области;

9. Жумаев Максут – альпинист, капитан сборной альпинистов Республики Казахстан;

10. Исанова Асель – сотрудник молодежной организации КОВШ;

11. Казыханов Едиль – доктор технических наук;

12. Кожалиева Тогжан - общественный деятель;

13. Малгельдиев Дамир – генеральный директор Иле-Алатауского национального парка;

14. Нысанбаев Ерлан – вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан;

15. Рахимжанов Алимжан – директор ТОО «Казахский научно-исследовательский институт лесного хозяйства и агролесомелиорации»;

16. Сальников Виталий – декан факультета географии и природопользования КазНУ ;

17. Спицын Сергей - эко-активист, предприниматель;

18. Чащин Герман – председатель фонда «Eco Fund Tabigat»;

19. Шапагатова Баян – Президент союза кэмпингов и караваннинга.

Отметим, ранее министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Магзум Мирзагалиев инициировал создание общественного совета по развитию национальных парков страны.

Министерство экологии, геологии природных ресурсов представило мастер-план развития экологического туризма в Иле-Алатауском государственном национальном природном парке. Также было сообщено о том, сколько потратят на развитие и кто инвестор.