Создан наноматериал на базе пробкового дуба для очистки воды от нефти

Китайские и израильские физики разработали наноструктурированный материал на базе коры пробкового дуба, который способен максимально активно и избирательно поглощать молекулы углеводородов с поверхности воды и тем самым очищать ее от нефтяных пятен и других загрязнений, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

Об этом сообщила пресс-служба Американского физического института (AIP).

— Во время экспериментов с лазерами, которые не были изначально связаны с этим материалом, мы обнаружили, что обработка пробок при помощи их излучения приводит к радикальным переменам в физических свойствах этого растительного материала. После обработки он начинает необычайно активно отталкивать воду и столь же активно поглощать жиры и масла, — пояснил научный сотрудник Центрального южного университета в Чанша Хэ Юйчунь.

Хэ Юйчунь и другие исследователи уже много лет изучают то, как меняются физические свойства поверхностей разных материалов при нанесении различных наноузоров при помощи сверхкоротких вспышек лазера. Подобные структуры присутствуют на поверхности многих природных объектов, в том числе листьев лотоса и многих других растений, чья поверхность хорошо отталкивает воду и грязь.

Недавно китайские и израильские физики обнаружили, что подобная обработка превращает кору пробкового дуба в необычный материал, который не только сильно отталкивает воду, но и активно поглощает жиры и масла и при этом легко нагревается под действием лучей Солнца и других источников света. Это натолкнуло ученых на мысль, что обработанные лазером пробки можно использовать в качестве основы для системы очистки воды от нефти и прочих углеводородов.

Так, исследователи предлагают засеивать нефтяные пятна частицами из наноструктурированной коры пробкового дуба. Они будут активно поглощать углеводороды с поверхности моря и при этом нагревать их, что будет ускорять движение их молекул и повышать текучесть нефти. Благодаря этому их можно будет собирать с поверхности частиц коры пробкового дуба и перекачивать в танкеры и в другие специализированные емкости для хранения нефти.

Опыты с прототипом подобной системы показали, что процесс очистки воды от нефти проходит очень быстро — частицы коры пробкового дуба поглотили все молекулы углеводородов меньше чем за две минуты. Еще одним большим плюсом этой системы является то, что данный материал можно легко очищать от нефти и повторно использовать его для очистки поверхности Мирового океана, что сделает этот процесс более эффективным с экономической точки зрения, подытожили исследователи.

Создан наноматериал на базе пробкового дуба для очистки воды от нефти

Китайские и израильские физики разработали наноструктурированный материал на базе коры пробкового дуба, который способен максимально активно и избирательно поглощать молекулы углеводородов с поверхности воды и тем самым очищать ее от нефтяных пятен и других загрязнений, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

Об этом сообщила пресс-служба Американского физического института (AIP).

— Во время экспериментов с лазерами, которые не были изначально связаны с этим материалом, мы обнаружили, что обработка пробок при помощи их излучения приводит к радикальным переменам в физических свойствах этого растительного материала. После обработки он начинает необычайно активно отталкивать воду и столь же активно поглощать жиры и масла, — пояснил научный сотрудник Центрального южного университета в Чанша Хэ Юйчунь.

Хэ Юйчунь и другие исследователи уже много лет изучают то, как меняются физические свойства поверхностей разных материалов при нанесении различных наноузоров при помощи сверхкоротких вспышек лазера. Подобные структуры присутствуют на поверхности многих природных объектов, в том числе листьев лотоса и многих других растений, чья поверхность хорошо отталкивает воду и грязь.

Недавно китайские и израильские физики обнаружили, что подобная обработка превращает кору пробкового дуба в необычный материал, который не только сильно отталкивает воду, но и активно поглощает жиры и масла и при этом легко нагревается под действием лучей Солнца и других источников света. Это натолкнуло ученых на мысль, что обработанные лазером пробки можно использовать в качестве основы для системы очистки воды от нефти и прочих углеводородов.

Так, исследователи предлагают засеивать нефтяные пятна частицами из наноструктурированной коры пробкового дуба. Они будут активно поглощать углеводороды с поверхности моря и при этом нагревать их, что будет ускорять движение их молекул и повышать текучесть нефти. Благодаря этому их можно будет собирать с поверхности частиц коры пробкового дуба и перекачивать в танкеры и в другие специализированные емкости для хранения нефти.

Опыты с прототипом подобной системы показали, что процесс очистки воды от нефти проходит очень быстро — частицы коры пробкового дуба поглотили все молекулы углеводородов меньше чем за две минуты. Еще одним большим плюсом этой системы является то, что данный материал можно легко очищать от нефти и повторно использовать его для очистки поверхности Мирового океана, что сделает этот процесс более эффективным с экономической точки зрения, подытожили исследователи.