Создан фонд «Қазақстан халқына»
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По поручению Главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева создан общественный социальный фонд (ОСФ) «Қазақстан халқына», передает МИА «Казинформ».
Фонд будет выполнять задачи по:
- оказанию благотворительной помощи населению Республики Казахстан по вопросам дополнительного обеспечения сверх мер государственной поддержки в сферах здравоохранения, образования и социальной поддержки, культуры и спорта;
- оказанию помощи пострадавшему населению Республики Казахстан при чрезвычайных ситуациях и при введении режима чрезвычайного положения;
- содействию в развитии и повышении доступности спортивной инфраструктуры для детей и нуждающихся из социально-уязвимых групп населения;
- поддержке семей сотрудников правоохранительных органов, специальных органов, военнослужащих, признанных погибшими при защите территориальной целостности и безопасности Республики Казахстан;
- оказанию благотворительной помощи по иным приоритетным направлениям деятельности Фонда.
Финансирование Фонда будет осуществляться из частных источников, средств международных благотворительных организаций, обязательных отчислений оператора лотерейной деятельности, центра учета ставок и других монополистов, регулярных отчислений со стороны крупного бизнеса, средств на благотворительность, в т.ч. квазигосударственного сектора.
На пост председателя ОСФ «Қазақстан халқына» попечительским советом фонда предложена и единогласно поддержана кандидатура Болата Жамишева.
Высшим органом управления ОСФ «Қазақстан халқына» является Общее собрание участников Фонда, контролирующим органом – Попечительский Совет, исполнительным органом – Правление, Контрольным органом – Ревизионная комиссия.
Представители бизнес-сообщества и неравнодушные граждане могут перечислить средства на счет ОСФ «Қазақстан халқына» по следующим реквизитам:
Общественный фонд «Қазақстан халқына», ИИН/БИН: 220140006999, Кбе 18, KZ97601A871001692501 KZT, АО «Народный Банк Казахстана».
Напомним, Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил создать общественный социальный фонд «Қазақстан халқына».
«Я поручаю создать общественный социальный фонд «Қазақстан халқына» он будет заниматься решением реальных проблем в сфере здравоохранения, образования, социальной поддержки, например, помощью детям с редкими заболеваниями. Ведь для большинства семей расходы на лечение попросту не подъемные, будем строить спортивные объекты для детей в городах, районах, поселках, селах, окажем содействие способным детям. Поддержим культуру, поможем Алматы оправиться от страшной трагедии», - сказал Касым-Жомарт Токаев.
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