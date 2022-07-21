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Создан биофармацевтический холдинг «QazBioPharm»
21 Июля 2022 10:23

Создан биофармацевтический холдинг «QazBioPharm»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Для обеспечения деятельности холдинга выделены средства из республиканского бюджета в сумме 380 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

В рамках исполнения поручения Главы государства о системных мерах по обеспечению биологической безопасности страны приняты следующие меры. Принято постановление Правительства РК «О вопросах создания акционерного общества «Национальный холдинг «QazBioPharm»:


- Проведена государственная регистрация АО «Национальный холдинг «QazBioPharm» в НАО «Правительство для граждан»;


- Произведена государственная регистрация выпуска объявленных акций АО «Национальный холдинг «QazBioPharm» в АРРФР;


- Для обеспечения деятельности холдинга выделены средства из республиканского бюджета на 2022 год в сумме 380 млн тенге.


Ранее Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Закон «О биологической безопасности Республики Казахстан».

Основная цель законопроекта это выявление, предотвращение и профилактика биологических угроз.

Законопроектом выделены основные биологические угрозы. Согласно документу, планировалось создание уполномоченного органа, обеспечивающего межведомственное взаимодействие и согласованность действий госорганов, сбор и анализ информации из различных сфер для выработки мер по предотвращению биоугроз.


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