Спецкомиссия выяснит причины аварии на электросетях Караганды

Причину обстоятельств технологического нарушения ТЭЦ-3 будет выяснять специальная комиссия. Расследованием этого ЧП будет заниматься Комитет атомного и энергетического надзора и контроля МЭ РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня, 28 сентября в 10:10 часов на карагандинской ТЭЦ-3 произошло технологическое нарушение. Сработали защитные устройства на открытом распределительном устройстве станции. Действием защиты было временно остановлено энергетическое оборудование, находящееся в это время в работе. В результате практический весь город остался без электричества

В 11:15 часов напряжение было подано на подстанцию ОРУ 110 кВт и 220 кВт и потребителям. К 13.00 было восстановлено энергоснабжение потребителей города и области.

- Сейчас все объекты жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме. На текущий момент на карагандиской ТЭЦ-3 в работе находятся три котлоагрегата и две турбины. Режим работы станции восстанавливается. Для выяснения причин произошедшего технологического нарушения создана специальная комиссия с участием уполномоченных органов, - сообщил технический директор ТОО «Караганда энерго центр» Мухтар Сулейменов.

В акимате Караганды также сообщили, что причины технологического нарушения еще не ясны. А расследование причин аварии на внешних линиях осуществляет Комитет атомного и энергетического надзора и контроля МЭ РК.