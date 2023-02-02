Создается новое поле политической активности – эксперт о выборах в Мажилис и маслихаты

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Грядущие выборы будут проходить в пространстве постепенного переформатирования политической системы Казахстана. Таким мнением поделилась старший научный сотрудник Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Татьяна Липина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Эксперт отметила, что изменилась избирательная система – стала пропорционально-мажоритарной. Это означает, что теперь почти 1/3 депутатов Мажилиса будут составлять те, кого казахстанцы избрали напрямую.

«По крайней мере, именно это и предполагается мажоритарной системой при условии прозрачности выборов. Это же касается и маслихатов. У областей, городов республиканского значения и столицы депутаты будут избираться 50/50: половина по округам, половина по партийным спискам. В других же населенных пунктах составы маслихатов будут полностью избираться по округам. То есть местное население будет выбирать конкретных людей, не партию», - пояснила Татьяна Липина.

По ее мнению, для Мажилиса нового созыва одной из задач должно стать дальнейшее совершенствование избирательного законодательства. Например, расширение мер по обеспечению прозрачности выборов. Большой потенциал для законотворчества открывается в отношении пропорциональной представленности, учитывая пропорции численности женщин и молодежи к общей численности населения Казахстана и их представленности в Мажилисе.

Она отметила, что начинается период съездов партий, на которых будут утверждаться их предвыборные платформы и кандидаты. По представленным программам партий на ближайшие 6 лет и персоналиям можно будет сказать, какие партии системно подошли к этому вопросу.

«Другой момент, что многое зависит от их предвыборной стратегии и политтехнологий, которые они выберут для продвижения. Это будет и некий тест политической зрелости избирателей, их готовности вникать в суть партийных предвыборных платформ. К примеру, какие источники могут быть у прописанных реформ, если те не были указаны. Также изначально сильные личные бренды выдвинутых партией кандидатов могут способствовать популяризации партийной повестки. В любом случае, 7 зарегистрированных к участию в выборах партий на сегодня уже гарантируют оживленную предвыборную гонку», - сказала Татьяна Липина.

Также старший научный сотрудник КИСИ подчеркнула высокую активность желающих выдвинуться в депутаты. По ее словам, не все из них пройдут по требованиям, но сам факт намерения важен в контексте формирования политической культуры и стимулирования гражданского акторства.

«Вне зависимости от результата баллотирования, те, кто пройдут обкатку избирательной кампанией, создадут новое поле политической активности. Значимым результатом станет, если они дальше продолжат политическую деятельность в преддверии других выборов, а также возможного освобождения депутатских мандатов», - заключила она.

Внеочередные выборы депутатов Мажилиса в Казахстане состоятся 19 марта. На эту же дату запланированы выборы депутатов маслихатов. Все семь зарегистрированных в стране политических партий были допущены к участию.

Фото: kisi.kz