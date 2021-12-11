Создается цифровая платформа для энергоснабжающих организаций – глава «КОРЭМ» Бакытжан Ильяс

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В число исполнителей по реализации Национального проекта по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы входит АО «КОРЭМ» – Казахстанский оператор рынка электрической энергии и мощности.В беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» председатель правления АО «КОРЭМ» Бакытжан Ильяс рассказал о задачах, стоящих перед компанией в рамках указанного нацпроекта.

– Бакытжан Нассенулы, какие задачи ставятся перед АО «КОРЭМ» в рамках реализации Национального проекта по развитию предпринимательства?

– В рамках Национального проекта по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы, утвержденного Указом Президента Республики Казахстан от 7 октября 2021 года № 670, нашими основными задачами являются увеличение объемов продаж электроэнергии на торговой площадке АО «КОРЭМ», а также реализация специальной цифровой платформы энергоснабжающих организаций, где каждый розничный потребитель сможет менять своего поставщика электроэнергии через личный кабинет, в онлайн-режиме.

Увеличение объемов продаж электроэнергии на торговой площадке и цифровая платформа для смены поставщика электроэнергии позволят решить вопросы по комплексному развитию конкуренции, как на оптовом рынке, так и на розничном рынке электроэнергии Казахстана.

Основные цели Нацпроекта достижимы путем сокращения барьеров, которые стоят между предпринимателями и ресурсами, а также доступу к информации. Основными задачами АО «КОРЭМ» будет развитие конкуренции путем использования цифровых платформ, для увеличения объема реализуемой электрической энергии на электронной торговой площадке, путем введения законодательной нормы об обязательной продаже электроэнергии для ряда станций с 2022 года. Внедрение цифровой платформы для потребителей по смене поставщика электроэнергии планируется завершить к 2023 году.

Мы считаем, что эти задачи вполне выполнимы, совместными усилиями с Агентством по защите и развитию конкуренции РК и Министерством энергетики РК.

– Какие меры принимаются для обеспечения стабильности рынка электроэнергии и мощности, в связи с наметившимся дефицитом электроэнергии в РК?

– Как вы знаете, существенное влияние на возникновение дефицита электроэнергии и мощности в Казахстане оказал рост потребления электроэнергии объектами дата-майнинга, число которых резко возросло в связи с введением запрета на майнинг в Китае.

По поручению Министерства энергетики РК, АО «КОРЭМ» для субъектов оптового рынка электроэнергии регулярно проводит межгосударственные торги по импорту электроэнергией. Данные торги проводятся, в частности, для субъектов бизнеса, которые занимаются дата-майнингом. Мы проводим с ними консультационно-разъяснительную работу по вопросам получения статуса «оптового потребителя» и участия в межгосударственных торгах. В качестве потенциальных поставщиков электрической энергии на данных торгах выступают представители энергогенерирующих предприятий Российской Федерации.

Кроме того, Министерством энергетики в настоящее время проводится успешная работа по выявлению незаконно подключенных, «серых» майнеров и прекращению их деятельности.

Все указанные мероприятия направлены на ликвидацию дефицита электрической энергии и мощности в Казахстане.

– Как отразится на развитии предпринимательства регулирование рынка электроэнергии?

– Необходимо отметить, что регулирование на рынке электроэнергии осуществляется давно, особенно это касается ценового регулирования. Для каждой электростанции на отпускаемую ими электрическую энергию установлены предельные тарифы. Передача электроэнергии относится к сфере естественной монополии, и здесь тарифы регулируются еще жестче. Для энергоснабжающих организаций, отпускающих электроэнергию конечным потребителям, антимонопольным органом так же устанавливаются цены в зависимости от доли на рынке.

Благодаря регулированию сдерживается рост цен, что, соответственно делает казахстанских предпринимателей, в некоторых отраслях, более конкурентоспособными на внешних рынках. Но, вместе с этим, необходимо помнить и о самой энергетической отрасли. Регулируемые цены на электрическую энергию являются сдерживающим фактором для привлечения инвестиций в модернизацию и развитие производственных активов, соответственно и вводу новых генерирующих мощностей.

В этой связи, необходим взвешенный подход к вопросу регулирования.

– Ваш прогноз по развитию низкоуглеродной энергетики в Казахстане?

– В исполнение поручения Главы государства, данного на совещании по развитию электроэнергетики 26 мая текущего года, Министерством энергетики создан отраслевой Центр технологических компетенций в сфере электроэнергетики на базе АО «КОРЭМ». В настоящее время Центром компетенций проводится работа с международными экспертами ЕБРР и USAID Central Asia по разработке низкоуглеводного пути развития электроэнергетической отрасли Казахстана до 2060 года.

Также Министерством энергетики и АО «KEGOC», с привлечением проектного института, проводится работа по разработке энергетического баланса Республики Казахстан до 2035 года.

Согласно нашим планам, проект по разработке низкоуглеродного пути развития отрасли должен быть завершен к апрелю следующего года.

В этой связи, нам еще рано озвучивать какие-либо прогнозы по данному вопросу.