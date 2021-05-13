Создадут ли в РК отдельный орган по утверждению тарифов на электричество

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр ответил на депутатский запрос касательно создания единого органа, объединяющего функции по утверждению тарифов – с таким запросом в Правительство ранее обратились депутаты Мажилиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С принятием Концепции создания независимых отраслевых регуляторов постановлением Правительства от 30 ноября 2007 года №1153 проведена работа по созданию независимых отраслевых регуляторов, совмещающих в себе функции тарифного и технического регулирования», - проинформировал Роман Скляр.

По его словам, данная работа направлена на развитие конкуренции, создание сбалансированной системы тарифообразования, повышение инвестиционной привлекательности отраслей, модернизацию основных фондов.

«Таким образом, создание единого тарифного регулятора является преждевременным», - заключил зампремьера.

Ранее депутаты Мажилиса предложили создать единый орган, объединяющий некоторые функции министерства энергетики и министерства национальной экономики, для передачи ему регуляторных функций по утверждению тарифов ЖКХ (вода, тепло, электричество, газ и др.).