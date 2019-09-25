Союз торговых сетей откажется от бесплатных пакетов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Союз торговых сетей поддержал инициативу Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан о поэтапном сокращении использования полиэтиленовых пакетов, передает МИА «Казинформ».

На первом этапе все магазины компаний, входящих в Союз торговых сетей, откажутся от бесплатной раздачи полиэтиленовых пакетов на кассах, они будут реализовываться платно.

Ценовую политику и сроки начала реализации инициативы компании будут определять самостоятельно.

Союз торговых сетей также предоставит альтернативу пластиковым пакетам для своих покупателей.

Некоторые компании-члены СТС, как например, «Technodom Operator» и «ВкусМарт» уже реализуют пластиковые пакеты на кассах платно.

Также компании «КенМарт» и Magnum предлагают своим покупателям альтернативный вариант в виде биоразлагаемых пакетов, вскоре такие пакеты появятся и на полках магазинов компании «ВкусМарт». Компания МЕТРО с момента открытия реализует на кассах только биоразлагаемые пакеты.

Многоразовые сумки для покупок сегодня предлагают «КенМарт», «METPO Кэш энд Керри», в ближайшее время они появятся в продаже в сетях «ВкусМарт» и «Magnum Сash&Сarry» (также Magnum введет в продажу и бумажные крафтовые пакеты).

Кроме того, компания Magnum приняла решение всю прибыль от продажи полиэтиленовых пакетов направить на благотворительность, а компания «МЕТРО Кэш энд Керри» перечисляет на благотворительные цели чистую прибыль от реализации пакетов уже более 5 лет.

Напомним, 20 сентября 2019 года Министерство экологии, геологии и природных ресурсов, Национальная палата предпринимателей «Атамекен» и Ассоциация экологических предприятий подписали Меморандум о поэтапном сокращении использования полиэтиленовых пакетов. Этот меморандум предполагает отказ от бесплатной реализации полиэтиленовых пакетов в розничной торговле с целью сокращения их потребления.

Как сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев, ежегодно в Казахстане формируется более 5 млн тонн твердых бытовых отходов, из них не менее 11-15% составляют пластмассы, в первую очередь полиэтиленовые пакеты. Отказ от их бесплатной реализации позволит сократить объем потребления пластиковых пакетов как минимум на 30%.

В Объединение юридических лиц «Союз торговых сетей» входят компании «Mon Amie», «ВкусМарт», «Technodom Operator», «Magnum Сash&Сarry», «KенMарт», «METPO Кэш энд Керри» и др.

Основной целью деятельности СТС является содействие в создании условий для добросовестной конкуренции, развития инфраструктуры торгового рынка Республики Казахстан, внедрения в розничный бизнес передовых технологий и стандартов обслуживания.