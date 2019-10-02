Союз промышленников и предпринимателей «Ел тiрегi» создан в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане создан союз промышленников и предпринимателей «Ел тiрегi», передает корреспондент МИА «Казинформ».

На презентации было отмечено, что союз намерен заняться поддержкой отечественных промышленников и совместными усилиями вырабатывать меры для улучшения условий и дальнейшего развития обрабатывающей промышленности и предпринимательства.

«Не секрет, что опора страны – это сильная экономика, сильная промышленность, сильные предприятия, готовые выпускать продукцию и услуги, которые могут конкурировать и которые имеют большие конкурентные преимущества не только на территории Казахстана, но и за ее пределами», - отметил в своем выступлении один из авторов идеи создания союза, председатель попечительского совета Казахстанской ассоциации малого и среднего бизнеса «Ел тiрегi», депутат Мажилиса Нуржан Альтаев.

Он также добавил, что Глава государства не раз говорил, что Казахстану нужна сильная технологически конкурентоспособная промышленность, способная успешно конкурировать на глобальных и региональных рынках.

«Для этого Правительством было сделано многое. Был принят целый ряд программ, в том числе госпрограмма форсированной индустриализации. Но, несмотря на все предпринимаемые меры, серьезных изменений в промышленности, в структуре нашей экономики не происходит. То есть обрабатывающая промышленность как 10 лет назад была на уровне 11% от ВВП, так и остается. Серьезных изменений благодаря этим программам, денежным средствам, которые в немалом количестве выделяются из госбюджета, не происходит. При этом мы видим, что идет серьезное давление на наших предпринимателей со стороны внешних факторов. Это изменения, которые происходят в глобальной экономике, слабое развитие внутреннего производства», - пояснил Нуржан Альтаев.

Решение этих вопросов, по его словам, требует очень больших усилий для обеспечения развития собственного производства в условиях имеющейся жесткой конкуренции.

«В первую очередь, вопросы, которые мы ставим внутри нашего союза, – что нужно сделать для того чтобы дальше диверсифицировать нашу экономику, сделать ее более устойчивой и крепкой? Что может сделать ее более крепкой и устойчивой? Что нужно сделать, чтобы создать максимально оптимальные условия для развития промышленности, не связанной с сырьевым сектором? Что нужно сделать, чтобы быть на одной волне с мировой экономикой и быть готовым к вызовам? Мы понимаем, что эти действия не должны быть только со стороны Правительства, со стороны госорганов, то есть нельзя все сваливать на Правительство. Бизнес, промышленность – флагманы нашей экономики, они тоже должны взять это в свои руки и где-то подсказывать Правительству и помогать госорганам», - резюмировал Нуржан Альтаев.

Союз объединяет ключевые отраслевые ассоциации в обрабатывающей промышленности, IT-сфере, сфере услуг, образовании, консалтинге.