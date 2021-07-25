Современный визит-центр откроют в национальном парке «Алтын-Эмель»
ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Обсуждение объекта прошло во время встречи министра экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзума Мирзагалиева с инвесторами, в рамках его рабочей поездки в Алматинскую область. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.
Также на территории парка появятся глэмпинги, кемпинги, смотровые площадки, зоны отдыха и паркинг. При этом в соответствии с Концепцией развития экотуризма в национальном парке уделяется особое внимание на то, чтобы при обустройстве безопасных маршрутов и троп, возведении объектов для туристов не применялось капитальное строительство.
Магзум Мирзагалиев также посетил родник Шокана Уалиханова, расположенный в 1,5 км от природного памятника «Поющий бархан». Родник назван в честь великого казахского ученого, этнографа и исследователя.
В завершение поездки представители МЭГПР посетили визит-центр «Аюсай» в Иле-Алатауском ГНПП. Объект построен ТОО «Туранга Групп» в рамках проекта развития экотуризма. Число глэмпингов и кемпингов увеличивается.
Также министр встретился и обсудил проблемные вопросы с экоактивистами и волонтерами.
Отметим, что в 2020 году между Иле-Алатауским ГНПП и компанией заключен договор долгосрочного пользования участками парка общей площадью 35 га. В проект планируется инвестировать до 12 млрд. тенге в течение 4 лет. Будут построены 7 визит-центров, 155 км пеших троп, 2 кемпинга, этноаул, караванинг и 10 глэмпингов.
- В убийстве 13-летней падчерицы подозревают жителя Алматинской области
- 90% жителей одного из районов Алматинской области проголосовали на выборах сельских акимов
- Прозрачно и достоверно: 442 наблюдателя привлечены к выборам в Алматинской области
- Более 117 тысяч человек проголосовали в Алматинской области
- Граждане смогут реализовать свои конституционные права - наблюдатель о выборах акимов
- Туристы застряли в воде в горах Джунгарского Алатау
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана