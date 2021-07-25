Современный визит-центр откроют в национальном парке «Алтын-Эмель»

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Обсуждение объекта прошло во время встречи министра экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзума Мирзагалиева с инвесторами, в рамках его рабочей поездки в Алматинскую область. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Также на территории парка появятся глэмпинги, кемпинги, смотровые площадки, зоны отдыха и паркинг. При этом в соответствии с Концепцией развития экотуризма в национальном парке уделяется особое внимание на то, чтобы при обустройстве безопасных маршрутов и троп, возведении объектов для туристов не применялось капитальное строительство.

Магзум Мирзагалиев также посетил родник Шокана Уалиханова, расположенный в 1,5 км от природного памятника «Поющий бархан». Родник назван в честь великого казахского ученого, этнографа и исследователя.

В завершение поездки представители МЭГПР посетили визит-центр «Аюсай» в Иле-Алатауском ГНПП. Объект построен ТОО «Туранга Групп» в рамках проекта развития экотуризма. Число глэмпингов и кемпингов увеличивается.

Также министр встретился и обсудил проблемные вопросы с экоактивистами и волонтерами.

Отметим, что в 2020 году между Иле-Алатауским ГНПП и компанией заключен договор долгосрочного пользования участками парка общей площадью 35 га. В проект планируется инвестировать до 12 млрд. тенге в течение 4 лет. Будут построены 7 визит-центров, 155 км пеших троп, 2 кемпинга, этноаул, караванинг и 10 глэмпингов.



