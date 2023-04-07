Современный участковый пункт полиции заработал в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодаре открыли современный участковый пункт полиции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Полицейский участковый пункт нового типа – пилотный проект казахстанской сервисной модели работы полиции. Пока такой мини-центр открыли только в Павлодарской области. Участковый пункт разместили в микрорайоне Усолка, где проживают более 57 тысяч человек. Как он будет работать, показали министру внутренних дел РК Марату Ахметжанову во время его визита в регион.

Как рассказал начальник областного департамента полиции Василий Скляр, посетителей будет встречать дежурный участковый инспектор. Есть ресепшен, где принимают человека и разделяют обращения на срочные и несрочные. При срочных меры принимают незамедлительно.

«Бывает, обращаются с рапортами, справками, теперь этих людей не отправляют к другому участковому, а сразу принимают меры. К пункту подключены все базы. Всех обратившихся могут проверить, принять заявление, зарегистрировать в едином реестре досудебных расследований», – сообщил Василий Скляр.

В новом участковом пункте создали необходимые условия для службы. Есть современное оборудование, комната для приема граждан и работы с общественностью, конференцзал, кабинет для работы с доставленными людьми с отдельным входом, служебные кабинеты, комната отдыха и приема пищи. Подключили «ковровое» видеонаблюдение всего обслуживаемого участка. Одно из новшеств – комната матери и ребенка.

Один участковый постоянно находится на участке, принимает все поступившие сообщения и обращения по каналу «102», по городскому или мобильному номеру участкового пункта полиции‚ а также личные обращения в пункт. Затем направляет участковых на отработку обращений.

Всего на участке несут службу 16 полицейских. В том числе участковый инспектор по делам несовершеннолетних, зональный оперуполномоченный и два сотрудника патрульной полиции, которые проводят пешие обходы.

Марат Ахметжанов напомнил, что создание таких сервисных пунктов полиции – это прямое поручение Главы государства.

«Необходимо отметить один важный аспект: это партнерство с местными исполнительными органами, с гражданским обществом, общественными организациями. Это взаимодействие помогает бороться не с последствиями, а с причинами криминальных явлений. <…> Ожидаем снижения уличной преступности, краж, других правонарушений», – подчеркнул глава МВД.

Он поблагодарил акимат области за финансирование проекта. Глава региона Асаин Байханов заметил, что доверие жителей региона начинается с того, что госорганы должны быть доступными, а их работа – прозрачной. В новом участковом пункте создали условия, чтобы человек, который здесь трудится, предоставлял качественные услуги.

«Для этого он должен иметь необходимую материально-техническую базу, чувствовать, что у него на работе не сыро, не холодно, не жарко. Здесь максимальная прозрачность. И мы видим, что полиция благодаря новому проекту становится ближе к чаяниям людей», – отметил Асаин Байханов.

Глава региона заверил, что акимат и дальше будет работать совместно с департаментом полиции по реализации поручений Президента страны.