+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -16 °С
Алматы: -11 °С
USD 431.6 EUR 489
RUB 5.92 CNY 67.61
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Современный тепличный комплекс заработал в ЗКО

20 Ноября 2021 06:30
Поделиться:
Современный тепличный комплекс заработал в ЗКО

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Западно-Казахстанской области заработал тепличный комплекс с годовой мощностью почти 8 тысяч тонн огурцов и томатов. Его производственная система включает в себя все технологии: от оборудования для высадки семян до упаковочных станков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

Новости по теме
Какие предприятия открыли в специальной экономической зоне в СКО
До 61% возросла доля налогов малого и среднего бизнеса в бюджете СКО Четверть привлеченных в Казахстан инвестиций приходится на Атыраускую область – аким 31 трлн тенге инвестиций привлечено в Атыраускую область за годы независимости

Тепличный комплекс ТОО «World Green Company» в селе Новенькое стал одним из крупнейших в стране, в компании отмечают - продукция будет выдерживать европейские стандарты качества. Проект «под ключ» реализовала голландская компания, ежедневно здесь собирают свыше 10 тонн огурцов и помидоров. Часть продукции экспортируется в Россию, основная часть идёт в Уральск, Актобе, а также в столицу.

Мурат Ибрагимов, директор тепличного комплекса: «На сегодняшний день у нас посеяно 5 гектаров огурцов и 5,6 га томатов, уже есть продукция. Здесь нет влияния почвы, как говорят сами голландцы, это не теплица, а завод по производству овощей. Несмотря ни на какие климатические условия, на погодные условия, овощи круглый год».

Одно из преимуществ - энергоэффективная система климат-контроля: меньше риска – больше продукции. Выход производства на полную мощность насытит местный рынок и позволит сдерживать цены на витаминную продукцию, считают власти региона.

Гали Искалиев, аким Западно-Казахстанской области: «Для данного проекта непосредственно была оказана государственная поддержка в виде льготного кредита. Были возвращены части инвестиционных субсидий до 25%, также субсидируются семена, минеральные удобрения. За счёт местного бюджета подведена инфраструктура. Конечно, мы и другие проекты будем поддерживать, потому что производство конкретного товара есть основа стабильности экономики».

В тепличном комплексе открыто 150 рабочих мест, для обучения новых кадров приезжали голландские агрономы. В первую очередь были трудоустроены жители ближайших сёл.


Подписывайтесь на наш канал:

#Инвестпроекты   #Западно-Казахстанская область   #Экономика  
Поделиться:
Новости по теме
Какие предприятия открыли в специальной экономической зоне в СКО
До 61% возросла доля налогов малого и среднего бизнеса в бюджете СКО
Четверть привлеченных в Казахстан инвестиций приходится на Атыраускую область – аким
31 трлн тенге инвестиций привлечено в Атыраускую область за годы независимости
Популярное
1 На вопрос о зарплатах акимов ответил Умирзак Шукеев
2 Президент Казахстана прокомментировал перспективы строительства АЭС
3 Участок трассы Алматы-Усть-Каменогорск открыли для движения в ВКО
4 Тенге впервые с апреля превысил 430 за доллар
5 Штормовое предупреждение объявлено в восьми регионах Казахстана
6 Касым-Жомарт Токаев с рабочим визитом прибыл в Алматы
Читайте также
До 61% возросла доля налогов малого и среднего бизнеса в бюджете СКО
Штормовое предупреждение объявлено в восьми регионах Казахстана
На вопрос о зарплатах акимов ответил Умирзак Шукеев
Президент Казахстана прокомментировал перспективы строительства АЭС
Участок трассы Алматы-Усть-Каменогорск открыли для движения в ВКО
Тенге впервые с апреля превысил 430 за доллар
Штормовое предупреждение объявлено в восьми регионах Казахстана
Касым-Жомарт Токаев с рабочим визитом прибыл в Алматы
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Жанар Смаилова
Жанар Смаилова
954-047
rusred@inform.kz

Архив