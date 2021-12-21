Современный спорткомплекс открыли в селе Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ – В селе Айтей Алматинской области открыли многофункциональное спортивное сооружение площадью 1 800 квадратных метров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Министерства культуры и спорта Республики Казахстан.

Комплекс включает в себя поле для мини-футбола, волейбола, баскетбола и тенниса, борцовский ковер, боксерский ринг и беговую двухполосную дорожку. Для удобства жителей города также установлены раздевалки и передвижные трибуны болельщиков.

Обеспечено оснащение всем необходимым инвентарем: волейбольными, футбольными, баскетбольными мячами, теннисными ракетками и шариками.

Спорткомплекс будет функционировать круглый год вне зависимости от погоды. Он представляет собой спортивную площадку, накрытую двухслойной воздухонепроницаемой мембраной, прикрепленной к основанию при помощи анкерной системы, подкачиваемой и поддерживаемой сжатым воздухом. Эта конструкция позволяет сохранять тепло зимой и прохладу летом.

Открытие комплекса приурочено ко Дню Независимости РК.

«Воспитание сильного и жизнелюбивого молодого поколения – одна из главных задач социальной политики страны. Елбасы Нурсултан Назарбаев неоднократно заявлял, что только здоровая нация может быть конкурентоспособной, а спорт – это, прежде всего, честь и имидж Казахстана! Поэтому в наших краях активно ведется строительство новых спортивных объектов и комплексов в соответствии с современными требованиями. Мы поддерживаем инициативы по пропаганде здорового образа жизни», - отметил аким Карасайского района Жандарбек Далабаев.