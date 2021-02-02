Современный спорткомплекс открыли в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Сегодня распахнул свои двери современный физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Степняке. Само строительство объекта приурочено к 30-летию Независимости страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики.

Аким области Ермек Маржикпаев в ходе рабочей поездки в район Биржан сал принял участие в открытии нового спортивного сооружения, соответствующего всем современным требованиям. Здесь, на отведенном земельном участке общей площадью 1,6 га, имеется тренажерный зал, и будут работать секции волейбола, баскетбола и футбола. По информации акимата района, все помещения оборудованы соответствующей по назначению мебелью и оснащены спортивным оборудованием. В состав комплекса входит и зал для занятий борьбой.

«В области уделяется огромное внимание расширению спортивной инфраструктуры. Строятся современные спортивные площадки, стадионы, вводятся в эксплуатацию физкультурно-оздоровительные комплексы и плавательные бассейны. С начала 2020 года количество спортивных сооружений увеличилось на 39 единиц.

На родине великого Биржан сала, которая славится своими хорошими спортивными традициями, воспитаны ведущие спортсмены области. Это мастер спорта по Президентскому многоборью, девятикратный чемпион Казахстана Игорь Усанин, призер республиканских соревнований Ольга Даринская. На должном уровне развивается и массовый спорт. В районе систематическими занятиями физической культурой и спортом занимается 30,7% населения», - отметил руководитель региона.

К слову, за последние 10 лет введены в эксплуатацию физкультурно-оздоровительные комплексы в 6 районах, идет строительство ФОКов в 3 районах области.

Следует отметить, что в районе Биржан сал в 2020 г. завершено строительство 21-квартирного жилого дома и реконструкция водопроводной сети в селе Ангал батыр, произведены капитальный ремонт Казгородской средней школы и реконструкция спортивного стадиона в Степняке.

В этом году начато строительство второго 21-квартирного жилого дома, из областного бюджета выделено 1,3 млрд тенге на улучшение водоснабжения в 9 населенных пунктах района, ремонт улиц райцентра протяженностью 8 км и прочие проекты.

Также сельчан ожидает реконструкция водопроводных, тепловых сетей, строительство и благоустройство жилых домов в городе, установка универсальных спортплощадок.