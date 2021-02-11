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    14:56, 11 Февраль 2021 | GMT +6

    Современный рентгеновский диагностический комплекс установили в больнице СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской многопрофильной областной больнице появился современный рентгеновский диагностический комплекс Platinum dRF, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации медорганизации, комплекс рассчитан на три рабочих места. Особенность его в том, что дека стола может перемещаться в трех плоскостях в широком диапазоне. Врач имеет возможность проводить любое рентгенографическое или рентгеноскопическое исследование без перекладывания пациента. У стола минимальная высота поверхности, что значительно облегчает перемещение обследуемого.


    «Точность позиционирования - наилучшая в своем классе, пациент находится под постоянным контролем. При этом аппарат чрезвычайно компактен и нетребователен к помещениям, оснащён высокочастотным генератором. Преимущество его перед аппаратом старого образца, прослужившего более 10 лет, в высокой надежности эргономичности, качестве изображения, в уникальной технологии, позволяющей отсеять непрямые неполезные рентгеновские лучи и благодаря этому снизить дозу облучения на 80% и обеспечить более высокую контрастность изображения и четкость мелких деталей. Немаловажно, что новые технологии генератора позволяют значительно снизить дозу облучения», - рассказали в больнице.

    Стоимость рентгеновского диагностического комплекса производства Франции составляет 175 млн тенге.




    Теги:
    Здравоохранение Северо-Казахстанская область
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