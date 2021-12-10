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Современный многофункциональный спортивный комплекс открылся в Жанаозене

10 Декабря 2021 20:37
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Современный многофункциональный спортивный комплекс открылся в Жанаозене

ЖАНАОЗЕН. КАЗИНФОРМ – В рамках 30-летия Независимости страны и 60-летия Мангистауской нефти для жителей города Жанаозен открылся современный многофункциональный спортивный комплекс, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В спорткомплексе созданы все условия для занятий такими видами спорта, как казахская борьба, вольная борьба, греко-римская борьба, дзюдо, киокушинкай каратэ, каратэ-до, таэквондо, муай-тай, кудо, грэпплинг и другие. В комплексе также есть площадки для мини-футбола, волейбола, баскетбола, тенниса, боксерский ринг и двухполосная беговая дорожка.

Комплекс укомплектован необходимым инвентарем: мячами для мини-футбола, баскетбола, теннисными ракетками, шарами. Также для удобства жителей города есть раздевалки и мобильные трибуны для болельщиков. Этот спорткомплекс независимо от погоды будет работать круглый год. Центр покрыт двухслойной герметичной мембраной, прикрепленной к основанию с помощью анкерной системы. Такая конструкция позволяет сохранять тепло зимой и прохладу летом.

«В рамках 30-летия Независимости страны и 60-летию Мангистауской нефти в Жанаозене на благо жителей сдан в эксплуатацию еще один современный спортивный объект. Этот объект стал важным событием не только для любителей спорта, но и для всех жителей города, ведь многие хотят вести здоровый образ жизни и заниматься спортом. В первую очередь, наличие такого спорткомплекса – это залог интереса к спорту наших горожан, и я уверен, что в этом комплексе будут воспитаны такие чемпионы, как всемирно известные спортсмены Адильбек Ниязымбетов, Бекзат Нурдаулетов», - сказал аким города Жанаозена Максат Ибагаров.

Спорткомплекс открыт фондом развития социальных проектов «Samruk-Kazyna Trust».

«Это второй крупный спортивный комплекс, открытый в Казахстане по инициативе фонда. К 2022 году такие спортивные комплексы появятся еще в 10 регионах. Ожидается, что инициатива охватит не менее 35 тысяч человек», - сообщил заместитель генерального директора «Samruk-Kazyna Trust» Сергожа Калиаскаров.


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#Спорт   #Мангистауская область   #Общество   #30 лет Независимости  
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Автор:

Аида Абулханова

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