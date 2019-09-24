Современный изолятор временного содержания открыли в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Правозащитники оценили условия, созданные в новом изоляторе временного содержания, построенном в Костанае, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.

Открытие ИВС состоялось сегодня. На мероприятие были приглашены правозащитники и представители государственных и правоохранительных органов. Здание изолятора построено за год.

Председатель Общественной наблюдательной комиссии по Костанайской области Игорь Колов, присутствовавший на открытии ИВС, отметил, что аналогов такого здания в стране нет.

«Важно, что здесь созданы условия даже для инвалидов, соблюдены все международные стандарты, а это, прежде всего, условия содержания. Мы увидели, что есть прогулочный двор, который расположен на третьем этаже, есть тренажеры для занятия спортом, также оборудована специальная камера для инвалидов. Есть лифт», - говорит И. Колов.

На открытии побывал и аким Костанайской области Архимед Мухамбетов, который отметил, что местная исполнительная власть на местах поддерживает основные направления реформирования полиции и уделяет большое внимание материально-техническому оснащению органов внутренних дел.

Так, к слову, за последние годы реализовано несколько крупных проектов: капитально отремонтирован Северный отдел полиции, в областном центре появились полицейские пункты, приобретен автотранспорт. И эта работа, по словам главы региона, будет продолжена.

«Сегодня общество выдвигает много требований к работе полицейского, которым необходимо соответствовать. Я уверен, что создаваемые условия для работы сотрудников полиции повысят качество их работы», - сказал аким области.





Начальник департамента полиции Бекет Аймагамбетов на брифинге для СМИ рассказал, что сотрудники полиции были вынуждены доставлять задержанных в ИВС города Рудного, находящегося за 45 км от областного центра. Это напрямую касалось соблюдения прав человека. Правозащитники не раз обозначали эти проблемы. Теперь же, по словам Б. Аймагамбетова, все ИВС области приведены в соответствие с требованиями правозащитных организаций.

Напомним, 2 сентября Глава государства Касым-Жомарт Токаев обратился с Посланием народу Казахстана «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана», где дал ряд поручений по модернизации правоохранительных органов.







