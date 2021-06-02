Современный аппарат для реанимации младенцев подарили Карагандинскому центру перинатологии

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Благотворительный фонд AYALA передал Областной клинической больнице Караганды аппараты для терапевтической гипотермии и электроэнцефалографии. Это оборудование поможет снизить смертность новорождённых, вызванную тяжёлыми формами асфиксии при родах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Генеральным партнёром БФ AYALA в приобретении современного реанимационного оборудования стал Фонд развития социальных проектов Samruk-Kazyna Trust.

«В рамках проекта закуплены монитор электроэнцефалографии и аппарат автоматической управляемой гипотермии, а также монитор пациента. Всё это позволит снизить уровень младенческой смертности и избежать развития у новорождённых тяжёлых форм инвалидности в результате перенесённой асфиксии», – сказал официальный представитель Фонда развития социальных проектов Samruk-Kazyna Trust Мирас Иргебаев.



Ежегодно в Карагандинской области рождается 19 тысяч детей, из них раньше срока – около 7%. Основную помощь им оказывают шесть перинатальных центров. Один из них работает на базе клинической больницы и принимает около 5 тысяч родов ежегодно.

В прошлом году здесь родились около 100 младенцев с асфиксией средней и тяжёлой степени. Все они нуждались в проведении терапевтической гипотермии. Однако специального оборудования для этого в больнице не было, поэтому ее проводили подручными средствами.

Терапевтическую гипотермию необходимо применять в первые 6 часов или даже в первые минуты жизни новорождённого. Тогда есть шанс восстановить работу клеток головного мозга. Если такого аппарата не будет в больнице, ребёнок с большой долей вероятности останется с тяжёлыми функциональными поражениями центральной нервной системы, а в худшем случае может умереть.

«Последние пять лет мы активно работаем над оснащением перинатальных центров оборудованием для автоматической управляемой гипотермии. При поддержке крупных спонсоров мы установили такие аппаратные комплексы в Национальном научном центре материнства и детства города Нур-Султана, в Центре перинатологии и детской кардиохирургии в Алматы, в областных перинатальных центрах Атырау, Туркестана, Семея. Мы очень рады передать это оборудование карагандинской больнице и благодарим генерального партнёра проекта «Управляемая гипотермия» – Фонд развития социальных проектов Samruk-Kazyna Trust за помощь в спасении жизней и интеллекта маленьких карагандинцев», – отметила президент благотворительного фонда AYALA Айдан Сулейменова.