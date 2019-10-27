Современным студентам необходимо развивать soft skills – мнение декана

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Какие навыки повышают шансы на успех, и почему не всем стоит учиться в университете. Об этом рассказала декан Высшей школы экономики и бизнеса КазНУ Римма Сагиева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По ее словам, сейчас, помимо профессиональных качеств, работодатели уделяют большое внимание soft skills – надпрофессиональным навыкам, не связанным с должностными обязанностями человека.

«Среди основных можно назвать: способность к адаптации, способность решать проблемы, работать в команде, также ценится креативность, управление рисками. Из-за того, что на рынке труда множество экономистов, к примеру, более востребованными станут обладатели высоких показателей именно с вышеназванными компетенциями. Доказано, что успех человека на 80% определяет его эмоциональный интеллект, а не столько его профессионализм, представляете?» - говорит Римма Сагиева.

По ее словам, современным студентам необходимо развивать именно эмоциональный интеллект, потому что умение владеть собой - это показатель определенного уровня самосовершенствования, степень воспитанности, культуры и самодисциплины человека - не каждый способен управлять своей агрессией.

«А в университете должны таким вещам учить. Университетская среда формирует особые университетские ценности и особую университетскую культуру, которые в других местах человек, возможно, не увидит, не услышит и т.д. К примеру, почему мы с гордостью говорим «это выпускник КазНУ»? Потому что у него и эти soft skills развиты, и его общечеловеческие ценности на достойном уровне, а это делает его личностью другого масштаба, чтобы он или она могли формировать интеллектуальный потенциал страны», - считает декан ВШЭиБ.

При этом, она отметила, для того, чтобы такие навыки взращивать у студентов, преподаватель сам должен подобными ценностями обладать. В целом она обрисовала портрет среднестатистического студента – это, как правило, старательный абитуриент, который заработал сто и более баллов на ЕНТ, получил грант и он, как правило, из региона Казахстана – из его областного или районного центра, или поселка.

«Этот молодой человек попадает в большой мегаполис, живет без родителей, с новыми друзьями, у него новые преподаватели и новая университетская среда. Это все вызовы, на которые он должен ответить и в то же время сформироваться как профессионал. Способность к адаптации проявляется сразу. Помимо этого, современный студент, как представитель поколения Z, родившийся «со смартфоном в руке», вместо вербальных навыков коммуникации имеет развитые визуальные навыки, хуже концентрируется на сложных и длинных научных текстах, так как он привык к SMS-кам и текстам в Instagram, в Интернете, где все излагается коротко и не всегда грамотно. А наука заставляет концентрироваться: нужно большие тексты читать, вникать, писать, надо уметь считать, анализировать. Эти трудности в университете сразу налицо: современный студент умеет извлекать информацию из Интернета, но не обладает достаточным уровнем критического мышления. Поэтому либо мы должны под них подстраивать обучение и развивать в них такие навыки как терпение и усидчивость, либо они правильно делают: может им и не надо сидеть на одном месте – 3 года отработал и пошел проверять себя в другой сфере? Сейчас нам сложно определить формулу успеха будущих выпускников, но мы над этим работаем – это наша основная задача», - отметила Римма Сагиева.

Вместе с тем она допускает, что не всем нужно учиться в университете - если студент не тянет, и отсутствует способность концентрироваться, напряженно трудиться, учеба в университете для него сложна, неинтересна, то зачем он сюда пришел?

«Он, может быть, станет хорошим актером, танцором, свободным художником, писателем, поэтом?» - задается она вопросом.

Кроме того, спикер подчеркнула, что должна быть особая форма ведения занятий и особая творческая атмосфера. Преподаватели должны перейти от примитивного пересказа студентами пройденного материала на решение кейс-ситуаций, проектную работу и т.д.

«Очень важно обратить внимание на лекционные занятия, которые тоже своего рода творчество, лекции должны иметь проблемный формат. Не надо повторять все то, что пишут везде. Студент это может и в Интернете посмотреть. Надо по-другому преподнести материал – так, как он этого нигде больше не увидит. Какая-то авторская методика должна быть у преподавателя - это первое. Второе: семинарские занятия должны вестись креативно. То есть, мы знаем, что их ведет, как правило, молодой магистр. Что он делает? Он, извините, просто не заморачиваясь переспрашивает то, что на лекциях рассказали и то, что студенты прочитали в учебнике. Это неправильно, совершенно неправильно. Студент должен решать какую-то конкретную проблему по теории, которую он только что прошел», - говорит спикер.

Она поделилась примером современного занятия: Дается задание, делится группа на команды - разные обучающие методики есть - каждая группа презентует свое решение, защищает, дискутирует, получает баллы.

«Здесь отрабатываются навыки ведения дискуссии, навыки командной работы и появляется вовлеченность студентов, повышение уровней в soft skills», - говорит Римма Сагиева.