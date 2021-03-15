Современных казахских леди будут воспитывать в новом центре «Акниет» в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Комплекс «Музыкальный колледж-музыкальная школа-интернат для одарённых детей» и общественный фонд «Замандас» города Павлодара заключили меморандум о сотрудничестве в работе по воспитанию подрастающего поколения, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Интересный новый проект открывается в музыкальной школе-интернате для одарённых детей - культурно-образовательный клуб для девочек «Акниет». Основной целью клуба является воспитание современной казахской леди, знающей свой язык, истоки, традиции и историю своего народа», - сообщили в управлении образования Павлодарской области.

По мнению инициаторов проекта, девочка, придерживающаяся традиций и обычаев своего народа, всегда будет на ступень выше той, которая не знает об истории предков. Знания о культуре своего народа, мира, через свою историю и корни, формирует правильное мировоззрение, которое в свою очередь положительно скажется на будущем девочки, её детей и семьи.

«Старшее поколение из общественного фонда «Замандас» будет проводить с ученицами полезные занятия, в которых будут уделять внимание народным обрядам и приметам, связанным с повседневной жизнью: приготовлением пищи, шитьём одежды и ведением быта, а также особенностям приветствия и манерам, - конкретизировали в облоно. - Самое главное - старшее поколение будет передавать свои опыт и умение молодым».

Как стало известно, сегодня комплекс «Музыкальный колледж-музыкальная школа-интернат для одарённых детей» и общественный фонд «Замандас» Павлодара заключили меморандум о сотрудничестве в работе по воспитанию подрастающего поколения. Такое взаимодействие, по мнению сторон, раскроет перспективы и возможности для учащихся колледжа, школы в новом направлении, основная цель которого – сформировать всесторонне образованное, умное и патриотичное новое поколение.





Фото пресс-центра управления образования Павлодарской области