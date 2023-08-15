Современные предметные кабинеты должны появиться во всех школах - Алихан Смаилов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр Алихан Смаилов поручил акиматам регионов обеспечить комплексную модернизацию в школах, чтобы во всех организациях образования появились современные предметные кабинеты, передает корреспондент МИА «Казинформ».



«Есть вопросы и по модернизации школ. Считается, что ее прошли 948 школ, но только 290 школ оборудованы современными кабинетами робототехники, химии, биологии, физики, но этого мало», - сказал на заседании Правительства Алихан Смаилов.

Глава Кабмина поручил акиматам регионов совместно с Министерством просвещения обеспечить комплексную модернизацию, чтобы во всех школах появились современные предметные кабинеты.

Алихан Смаилов добавил, что в этой работе не может быть формального подхода для отчета.

Ранее Премьер-Министр раскритиковал готовность школ к учебному году.