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    09:08, 09 Ноябрь 2022 | GMT +6

    Современные подходы к лечению бесплодия обсудят мировые эксперты в Астане

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 11-12 ноября в Конгресс-центре «Астана» пройдет XIV международный конгресс КАРМ «Современные подходы к лечению бесплодия. ВРТ: Настоящее и будущее», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минздрава РК.

    Конгресс традиционно объединит ведущих казахстанских и мировых экспертов, чтобы вновь поднять важные вопросы бесплодия и репродуктивного здоровья населения Казахстана, обсудить проблемы доступности вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ), включая экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО), а также даст возможность озвучить свои доклады отечественным и зарубежным участникам.

    В работе конгресса ожидается участие министра здравоохранения Республики Казахстан Ажар Гиният, руководителей ведущих научных и клинических центров страны, ведущих специалистов в области репродуктивных технологий Казахстана, Португалии, Италии, России, Беларуси, Израиля, Великобритании, Японии, США и других стран, врачей акушер-гинекологов, представителей центров ЭО, андрологов, эндокринологов, занимающиеся лечением бесплодия, эмбриологов, генетиков, биологов.

    В рамках конгресса будут проведены мастер-классы по наиболее актуальным проблемам эмбриологии в ВРТ, акушерства и гинекологии с участием специалистов из Казахстана, Израиля, Португалии, Италии, России, Беларуси, Японии, Грузии, Индии.

    В холлах Конгресс-центра будет развернута выставка более 40 отечественных и зарубежных компаний, в том числе ряда казахстанских клиник ЭКО.

    Организатором конгресса выступает Казахстанская ассоциация репродуктивной медицины, при поддержке Министерства здравоохранения РК и Медицинского Университета Астана.


    Фото: gov.kz

    Теги:
    Минздрав РК Здравоохранение Астана
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