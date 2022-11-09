Современные подходы к лечению бесплодия обсудят мировые эксперты в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 11-12 ноября в Конгресс-центре «Астана» пройдет XIV международный конгресс КАРМ «Современные подходы к лечению бесплодия. ВРТ: Настоящее и будущее», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минздрава РК.

Конгресс традиционно объединит ведущих казахстанских и мировых экспертов, чтобы вновь поднять важные вопросы бесплодия и репродуктивного здоровья населения Казахстана, обсудить проблемы доступности вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ), включая экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО), а также даст возможность озвучить свои доклады отечественным и зарубежным участникам.

В работе конгресса ожидается участие министра здравоохранения Республики Казахстан Ажар Гиният, руководителей ведущих научных и клинических центров страны, ведущих специалистов в области репродуктивных технологий Казахстана, Португалии, Италии, России, Беларуси, Израиля, Великобритании, Японии, США и других стран, врачей акушер-гинекологов, представителей центров ЭО, андрологов, эндокринологов, занимающиеся лечением бесплодия, эмбриологов, генетиков, биологов.

В рамках конгресса будут проведены мастер-классы по наиболее актуальным проблемам эмбриологии в ВРТ, акушерства и гинекологии с участием специалистов из Казахстана, Израиля, Португалии, Италии, России, Беларуси, Японии, Грузии, Индии.

В холлах Конгресс-центра будет развернута выставка более 40 отечественных и зарубежных компаний, в том числе ряда казахстанских клиник ЭКО.

Организатором конгресса выступает Казахстанская ассоциация репродуктивной медицины, при поддержке Министерства здравоохранения РК и Медицинского Университета Астана.

Фото: gov.kz