17 Июня 2022 14:46

Современные операции в сельских больницах проводят выпускники программы «Болашак»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Современные хирургические операции в сельских больницах проводят выпускники международной программы «Болашак». Специалисты, которые прошли обучение и стажировку в ведущих зарубежных медицинских вузах и клиниках, проводят сложнейшие кардио- и нейрохирургические операции с использованием современных медицинских технологий. Врачи-болашаковцы трудятся во всех регионах страны, в том числе и в сельской местности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «Центр международных программ».

Врач-хирург Марат Бердимуратов после прохождения научной стажировки в Южной Корее по программе «Болашак» вернулся в Аккольскую районную больницу. Благодаря полученным знаниям болашаковец успешно проводит современные хирургические операции методом лапароскопии.

«Этот современный метод оперативного вмешательства имеет ряд преимуществ: минимизирован риск развития послеоперационных осложнений и малая травматичность. Ранее такие операции проводились в областных центрах. А сейчас в стенах районной больницы мы проводим более 150 операций в год, я делюсь своим опытом с коллегами», - отметил болашаковец Марат Бердимуратов.

Онколог Багдат Нурмаганбетов прошел годичную стажировку в Израиле и сейчас работает в районной больнице Актогайского района Карагандинской области. В сельской больнице Багдат проводит диагностику онкологических заболеваний, миниинвазивные хирургические операции по удалению опухолей, а также химиотерапевтическое лечение.

«Программа «Болашак» дала возможность пройти стажировку в одной из лучших клиник Израиля, где применяются инновационные технологии в лечении онкологических заболеваний. Миниинвазивные операции проводятся через небольшие проколы и за счет малых разрезов пациент быстрее восстанавливается. При этом гораздо снижается вероятность развития осложнений. Во время обучения в Израиле я познакомился с коллегами из разных стран, с которыми мы до сих пор поддерживаем связь, проводим консультации, делимся полезными советами», - рассказал Багдат Нурмаганбетов.

Для сферы здравоохранения по программе «Болашак» за рубежом подготовлено более 800 специалистов, большинство из них это практикующие врачи. Всего за 28 лет по международной стипендии «Болашак» обучено более 11 тыс. казахстанских специалистов. Выпускники международной программы трудятся в различных сферах и вносят свой вклад в развитие страны.