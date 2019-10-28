Современные кадровые подходы планируют применять в департаменте полиции Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Современные кадровые подходы в воспитании полицейского нового формата намерены применять в департаменте полиции Костанайской области. Здесь прошел семинар, в котором приняли участие руководители подразделений, а также работники кадрового аппарата области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП области.

Как отметил заместитель начальника департамента полиции полковник Ардак Ынтыкбаев, общество предъявляет сегодня к стражам порядка повышенные требования. Для того чтобы им соответствовать необходимо применять новые знания и формы воспитания. Общество сегодня активно обсуждает Стандарт полицейского, который разработан МВД. Достаточно посмотреть комментарии к этому событию, для того чтобы понять, каким видят сотрудника органов внутренних дел простые граждане.









На семинаре главными темами стали наставничество, патриотическое воспитание, ответственность молодых сотрудников полиции.

«Во всех подразделениях департамента полиции недавно появились стенды с информацией о тех случаях, когда сотрудники нарушают требования присяги и закона. Этот визуальный эффект предназначен для молодых сотрудников, которые видят, что такие нарушения недопустимы», - отмечает заместитель начальника управления кадровой политики полковник Гульмира Жанабекова.





В подразделениях будут проводиться уроки мужества, когда сотрудники, совершившие героические поступки, будут встречаться с населением области, школьниками и молодыми сотрудниками полиции.

К примеру, первыми эстафету героев откроют сотрудники Тарановкого отдела полиции - старшие сержанты Нурболат Тлеубергенов и Руслан Муканов. 18 апреля 2019 года они увидели пожар в частном доме и спасли человека. Когда полицейские вытащили мужчину, крыша дома рухнула.

Еще одним новшеством в воспитании сотрудников станет школа наставничества. Полицейские, ставшие наставниками, будут делиться опытом в этом направлении.

Один из таких руководителей, применяющих новые формы работы, - начальник управления полиции города Рудного подполковник Алим Бажикбаев. К процессу воспитания и поддержания правопорядка он привлек блогеров, которые охотно поделились своими идеями.

К примеру, блогер Максим Фролов не только предложил проводить акцию «Безопасный подъезд», которая будет направлена на борьбу с нарушителями общественного порядка, но и отметил, что совместная работа с блогерами сделает работу полиции прозрачной. А это главный фактор в вопросе законности и ответственности.

Семинар прошел в режиме активной дискуссии, на котором выработали новые подходы в вопросах воспитания молодого поколения полиции.