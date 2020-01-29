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Современные художники Казахстана участвуют в Лахорской биеннале

29 Января 2020 21:16
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Современные художники Казахстана участвуют в Лахорской биеннале

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 26 января по 29 февраля в Пакистане проходит вторая Лахорская биеннале (LB02) «Между солнцем и луной», в которой принимают участие известные казахстанские художники Алмагуль Менлибаева, Зитта Султанбаева, Сауле Сулейменова, Сырлыбек Бекботаев, Роман Захаров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на dispatchnewsdesk.com.

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Алмагуль Менлибаева приехала в Пакистан заранее, еще в марте. Арт-проект «Улугбег: внутренняя футуристическая машина Центральной Азии 2020», который она готовила совместно с Инной Артемовой (Германия) и Германом Поповым (Нидерланды), непростой и требует времени для подготовки.

Куратор Лахорской биеннале Кхур Аль-Касими предложила для этого проекта планетарий.

По задумке Алмагуль, на купол планетария из 10 проекторов одновременно будут транслироваться видеоработы, коих снято более 100 часов. Все эти съемки, исследования проводились в течение года. Изучалась жизнь Улугбека, современный взгляд на его наследие, его научные открытия.

– Для современного художника не имеет значение, где выставляться, – говорит Алмагуль. – Существуют определенные стереотипы о Пакистане, все эти предупреждения об опасности, тревожности... Я не могу сказать, что Пакистан закрытый, но его надо открывать.


Мероприятие проходит с участием Президента Пакистана Арифа Алви. Поддержать наших художников приехал и посол Казахстана в Пакистане Акан Рахметуллин.

Организаторы экспозиции ожидают три миллиона посетителей.


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Ключевые слова: Культура,
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