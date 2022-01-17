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Современную технику для очистки дорог закупили коммунальные службы Усть-Каменогорска

17 Января 2022 19:44
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Современную технику для очистки дорог закупили коммунальные службы Усть-Каменогорска

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – ГКП «Таза Оскемен» закупило 17 единиц современной техники, в том числе для очистки дорог Усть-Каменогорска в зимний период, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Первыми стали две итальянские вакуумные машины, которые заметно ускорили процессы уборки городских улиц. Новые тротуарные тракторы в количестве пяти штук прямо сейчас практически круглосуточно задействованы в уборке и подсыпке пешеходных зон», - говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

Также приобретены пять новых тракторов с навесным оборудованием и машина для нанесения разметки, которая позволит оперативно наносить и подновлять линии дорожной разметки.

Новые пять комбинированных дорожных машин на шасси КамАЗ могут использоваться и зимой, и летом.

«Вся новая техника демонстрирует высокую эффективность, и в следующем году обновление парка продолжится», - добавили в пресс-службе.


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#Восточно-Казахстанская область   #Транспорт  
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Автор:

Анеля Касымова

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