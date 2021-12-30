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Современную информсистему борьбы с лесными пожарами призывают внедрить депутаты

30 Декабря 2021 12:56
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Современную информсистему борьбы с лесными пожарами призывают внедрить депутаты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Современную информационную систему борьбы с лесными пожарами призвал внедрить в Казахстане депутат Сената Парламента РК Ахылбек Куришбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Мы много теряем лесных угодий в результате пожаров, поэтому очень важно в каждом лесхозе внедрить современную информационную систему борьбы с пожарами для их раннего обнаружения. И наконец, главное, необходимо формировать в наших гражданах, особенно в подрастающем поколении, экологическую культуру, чувство причастности и гуманного отношения к окружающей среде и стремление проявлять заботу о сохранении нашей природы», - сказал Ахылбек Куришбаев на пленарном заседании палаты, озвучивая депутатский запрос.

Сенатор подчеркнул, что экологическую культуру надо прививать с детства. В настоящее время Министерство образования и науки вносит важные изменения в учебные программы по экологии.

«Но, по словам педагогов, эти знания нужно давать не фрагментарно, а на системной основе на протяжении всего периода обучения. Требуется разработать отдельные образовательные программы, новые учебники по экологическому воспитанию, важно усилить практическое обучение учащихся. В вузах необходимо усилить подготовку педагогов по этим дисциплинам. К сожалению, в утвержденном недавно Национальном проекте «Жасыл Қазақстан» механизмы развития экологического образования не конкретизированы и размыты, для экологического просвящения всего населения страны выделяется ежегодно всего лишь порядка 39 млн тенге. В этих целях требуется разработка и реализация специальной межведомственной программы, охватывающей все аспекты этой многогранной работы с населением», - добавил Ахылбек Куришбаев.

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#Экология   #Сенат  
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Автор:

Серик Сабеков

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